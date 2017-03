Hajrá Magyarország!

Portugál-magyar - Elek és Nikolics nem került be a keretbe

Elek Ákos és Nikolics Nemanja sem került be a portugálok elleni március 25-ei világbajnoki selejtezőre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretébe.



Bernd Storck szövetségi kapitány az MLSZ hivatalos honlapjának elmondta, a két játékos mellőzésének hátterében klubváltásuk áll.



"Azt érzem igazságosnak, a válogatott úgy segítheti a játékosok fejlődését, ha a klubváltásukat követően hagyjuk őket futballozni, beilleszkedni az új közegükbe. Mindketten igen távolra kerültek Magyarországtól, nem lenne szerencsés, ha hazatérnének, de adott esetben Portugália ellen mégsem lépnének pályára" - nyilatkozta a szakember. Az említett játékosok mellett Guzmics Richárd sérülés miatt nem csatlakozik a kerethez.



A 27 tagú keret Magyarországon futballozó játékosai már hétfőn megkezdik a közös munkát Telkiben, az idegenlégiósok egy héttel később csatlakoznak, addig a legjobb fiatalok segíthetik a felkészülést.



"Korábban még nem fordult elő, hogy a férfi U17-es, U19-es és U20-as válogatott is együtt készüljön Telkiben. Változatlanul hiszem, hogy a válogatott közelsége inspiráló és motiváló a fiatal játékosok számára, amit az is tovább erősít, hogy eseti jelleggel egy-egy feladat erejéig a legjobbak csatlakozhatnak a felnőtt csapathoz is. A közös felkészülés nemcsak az előttünk álló U17-es megméretés miatt fontos, hanem a jövő egésze miatt is" - hangsúlyozta a kapitány.



A magyarok négy forduló után hét ponttal a harmadik helyen állnak a százszázalékos svájciak és a kilenc ponttal második portugálok mögött. Ha Storck csapata győz az Európa-bajnok otthonában, akkor előlép a pótselejtezőt érő második helyre, vereség esetén viszont már ötpontos hátrányba kerül.



A jövő vasárnaptól Telkiben edzőtáborozó kerettagok névsora:



Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Kovácsik Ádám (Videoton FC), Megyeri Balázs (Greuther Fürth)



Védők:

Bese Barnabás (Le Havre), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Videoton FC), Hangya Szilveszter (Vasas), Kádár Tamás (Dinamo Kijev), Kálnoki-Kis Dávid (Újpest FC), Korhut Mihály (Hapoel Beer-Seva), Lang Ádám (Dijon), Pintér Ádám (Greuther Fürth), Vinícius Paulo (Videoton FC)



Középpályások:

Gera Zoltán (Ferencváros), Holman Dávid (DVSC), Kalmár Zsolt (Bröndby IF), Kleinheisler László (Ferencváros), Lovrencsics Gergő (Ferencváros), Nagy Ádám (Bologna)



Támadók:

Dzsudzsák Balázs (al-Vahda), Gyurcsó Ádám (Pogon Szczecin), Eppel Márton (Budapest Honvéd), Németh Krisztián (al-Garafa), Priskin Tamás (Slovan Bratislava), Sallai Roland (Palermo), Szalai Ádám (Hoffenheim)