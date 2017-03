Három siker

Rövidpályás gyorskorcsolya-vb - Százszázalékos magyar férfiak

Mindhárom egyéniben érdekelt magyar férfi induló - Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Knoch Viktor - sikerrel vette az 500 és az 1500 méter selejtezőjét, míg a nőknél a leghosszabb távon Jászapáti Petra továbbjutott, viszont Keszler Andrea kiesett. 2017.03.10 15:07 MTI

A délben kezdődő programban során a szervezők a korai időpont ellenére azzal garantálták a jó hangulatot és a Hollandiában amúgy is sok szurkolót vonzó gyorskorcsolyázás további népszerűsítését, hogy az Ahoy Rotterdam nevű csarnokot iskolásokkal töltötték meg, akik sapkát és kesztyűt kaptak ajándékba.



A hosszabbik távon a férfiaknál a Liu-fivérek könnyedén, az első kettő között végezve, míg Knoch Viktor leggyorsabb harmadikként biztosította helyét a legjobb 21 között. A nőknél Jászapáti Petra továbblépett, Keszler Andrea viszont kiesett.



Az 1000 méteren világkupagyőztes Liu Shaoangot rögtön az első futamban jégre szólították, neki egy komolyabb rivális jutott a dél-koreaiból orosszá lett Victor An személyében. Végig fej fej mellett haladtak, másik négy ellenfelüket leszakították, s végül a hatszoros olimpiai bajnok nyert. Liu Shaoang bátyjának, Liu Shaolin Sándornak sem okozott gondot az első akadály, az 500 méteren címvédő versenyző futamgyőztesként ment tovább.



Legnehezebb dolga Knoch Viktornak volt, aki a szám kínai címvédője és a tavalyi összetett világbajnoka, Han Tien-jü mellett többek között a táv idei Európa- és 2015-ös világbajnokát, az orosz Szemen Jelisztratovot kapta ellenfélül. A trió nagy iramot diktálva leszakította másik négy vetélytársát, a jó tempóval egyúttal garantálta, hogy mindhárman továbbjutnak. Knoch ugyan harmadik lett, de nem kellett aggódnia, hogy 2:15.193 perces idejével benne lesz-e a legjobb három harmadik helyezettben, mivel messze övé volt a legjobb idő közülük.



A két női egyéni indulóra izgalmasabb futamok vártak. Jászapáti Petra a szám korábbi világbajnoka és olimpiai ezüstérmese, a dél-koreai Sim Szuk Hi és az 1500-on 2015-ben világbajnok, a szocsi játékokon bronzérmes olasz Ariana Fontana mögött a német Anna Seidellel csatázott a még továbbjutást érő harmadik helyért, s végül két körrel a vége előtt előzte meg ellenfelét. Keszler Andrea szinte lehetetlen küldetést kapott: a tízszeres Európa-bajnok brit Elise Christie-vel, a hétszeres világbajnok dél-koreai Csoj Min Dzseonggal, továbbá az olimpián és vb-n is többször dobogós kanadai Marie-Eve Drolet-vel került azonos futamba. A magyar gyorskorcsolyázó féltávnál ritmust váltott, élre állt, kicsit meg is lógott, de riválisai időben kapcsoltak, mindhárom nagy esélyes utolérte és tisztán megelőzte. Keszler végül ötödikként ért célba.



A legrövidebb számban, 500 méteren kétfordulós selejtező várt a férfiakra. A Liu-fivérek mindkétszer rajt-cél győzelmet arattak, Knoch viszont elsőre két ügyes manőverrel harmadik helyről tört az élre, a helyi műsorközlő pedig "Isten hozott Magyarország!" felkiáltással köszöntötte a sikerét. Másodjára a harmadik helyért csatázott a holland Daan Breeuwsmával, aki két körrel a vége előtt megelőzte a magyart, de Knoch az utolsó körben visszavágott, ami elég volt a legjobb húszba kerüléshez, mivel a hét futam harmadik helyezettjei közül, csak a legrosszabb idejű búcsúzott.

"Papírforma eredmény született" - értékelt röviden Bánhidi Ákos, a válogatott vezetőedzője, aki szerint Keszler megragadta egyetlen esélyét, hogy a riválisok esésével vagy rossz előzésével továbbjuthasson sztárokkal teletűzdelt futamából.



A 18.20-kor kezdődő esti programban a nők 500 és 1000 méteres selejtezője szerepel, a férfiak pedig utóbbi távon kezdik meg az előcsatározásokat.