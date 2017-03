F1

Ross Brawn: Schumacher igazi hős volt

Fotó: AFP

"Michael Schumacher mindenki szemében hős volt. Úgy vezette az autót, mint senki más abban a korszakban. Manapság sajnos már nem jellemző ez a fajta hősiesség. A csapatok és a márkák uralkodnak a versenyzők felett. Schumacher és társai különlegesek voltak, ilyen személyekre mindig is szükség van" - jelentette ki Ross Brawn, a Forma-1 versenysorozat egyik új vezetője a sportbild.de-nek adott nyilatkozatában.

Brawn szerint hiányoznak a Forma-1-ből a régi idők nagy bajnokai: köztük a hétszeres világbajnok német, aki szerinte példaként kellene, hogy szolgáljon a mostani generáció számára.

Brawn és a Schumacher összesen tizenhat éven keresztül dolgoztak együtt a Ferrarinál és a Mercedesnél. A német pilótalegenda 2013. december 29-én szenvedett síbalesetet a francia Alpokban, azóta kétszer is életmentő műtétet kellett elvégezni rajta, a mesterséges kóma után pedig otthonában folytatja rehabilitációját.

Schumacher állapotáról sajnos továbbra is keveset tudni, legutóbb éppen Ross Brawn számolt be biztató jelekről a korábbi versenyző egészségi állapotát illetően.