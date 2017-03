Kézilabda

Vb-ezüstérmes holland átlövőt igazolt a Ferencváros női kézilabdacsapata

Laura van der Heijden személyében világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes holland válogatott jobbátlövőt szerződtetett a Ferencváros női kézilabdacsapata. 2017.03.06 MTI

A zöld-fehér klub honlapjának beszámolója szerint hétfőn jelentették be a 26 éves játékos érkezését, aki a dán Esbjergből igazolt Budapestre. A 169-szeres válogatott, balkezes Heijden egy plusz egyéves szerződést kötött a Ferencvárossal.



"Három szempontot vettünk figyelembe, amikor kezdeményeztük Laura Van der Heijden átigazolását: azt, hogy balkezes átlövő, hogy támadásban és védekezésben is hasznunkra lehet, illetve továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy jó mentalitású játékosokkal dolgozzunk együtt" - idézi az oldal Elek Gábor vezetőedzőt. - "Bízom benne, hogy vele még tovább fejlődik a csapatunk, és segítségünkre lehet a céljaink elérésében."



A Ferencváros a beszámoló szerint öt meghatározó játékosával is új szerződést kötött: a montenegrói Marija Jovanovic és Szekeres Klára egy, Schatzl Nadine és a spanyol Nerea Pena két, míg Lukács Viktória három évvel hosszabbított.