A Fradi nyerte az UTE elleni rangadót

Az Újpest hazai pályán 1-0-ra kikapott a címvédő Ferencvárostól a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójának szombat esti rangadóján.

Az Újpest szerdán a másodosztályú Zalaegerszeg elleni 2-0-s kupasikerrel "költözött haza": a Szusza Ferenc Stadion felújítása miatt ugyanis hosszabb időre albérletbe kényszerültek a lila-fehérek, akik most tértek vissza bajnoki mérkőzésen is otthonukba, ahol 539 nap után fogadták újra a Ferencvárost. A zöld-fehérek is győztes kupamérkőzéssel hangoltak a derbire, a Honvéd vendégeként nyertek, szintén 2-0-ra.

A zöld-fehérek jubileum előtt álltak az összecsapást megelőzően, hiszen 99 sikernél jártak, míg az újpestiek korábban 62 alkalommal győztek, emellett 59-szer - ahogyan a legutóbbi 3-3 alkalmával is - döntetlen született.

A két fővárosi csapat 221. bajnoki összecsapásának elején Balogh Balázs látványos sarkazása után Perovic elől a kapujából kifutó Dibusz tisztázott. A feszült hangulatú első percekben a házigazda volt aktívabb: Andric 18 méteres lövéssel, majd Balogh közeli fejessel veszélyeztetett. Gera révén a 36. percben talált kaput először a Ferencváros, s ez rögtön gólt is ért: 17 méterről elvégzett szabadrúgása után védhetetlenül csapódott a labda a bal kapufa mellé. Két perccel később Sternberg szép kényszerítő után került ziccerbe, ám lövését Balajcza bravúrral hárította szögletre.

A közönség a második félidő elején hanggránátokkal és pirotechnikai eszközökkel "színesítette" a találkozót. A füst eloszlásával az újpesti tábor közvetlen közelről figyelhette, ahogy Balogh beadására Lázok vetődött be, s alig maradt le az ígéretes lehetőségről. Hasonló adódhatott volna Böde előtt, ám Pávkovics visszahúzta a csatárt, a szabálytalanságért megítélt szabadrúgást pedig Leandro mellé bombázta. A túloldalon Lázok három méterről, estében vágott kapu fölé egy jobbról érkező beadást. A 77. percben rövid technikai szünet következett: Farkas Ádám játékvezetőnek az öltözékével akadtak problémái.

A hajrában is próbálkozott a házigazda csapat, a csereként beállt Heris például éles szögből lőtt, ám betalálni nem tudott az Újpest. A zöld-fehérek így ebben a párharcban a 100. bajnoki győzelmüket ünnepelhették.

OTP Bank Liga, 22. forduló:

Újpest FC-Ferencváros 0-1 (0-1)