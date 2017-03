Sakk

Balogh Csaba a férfi sakkozók új szövetségi kapitánya

hirdetés

A poszt azt követően üresedett meg, hogy Polgár Judit - aki 2015 nyarától irányította a férfi válogatottat - felkérést kapott az ENSZ főtitkárától, a UNWomen esélyegyenlőségi nagyköveteként segítse a program céljainak megvalósulását, s azt elfogadva, a megnövekedett elfoglaltsága miatt az elmúlt év végén jelezte, nem tudja folytatni munkáját a sakkválogatott élén.

A sakkszövetség - amint az a csütörtöki közleményében olvasható - mindemellett továbbra is számít minden idők legsikeresebb női játékosának szakmai támogatására.

A megüresedett szövetségi kapitányi posztra az elnökség pályázatot írt ki. A megadott határidőig három jelentkezés érkezett be. Pályázatot nyújtott be Portisch Lajos, Balogh Csaba és Horváth József nagymester. A szövetség vezetésének többsége - hosszas mérlegelés után - Balogh Csabának szavazott bizalmat.

A tájékoztatás kitér rá: "a pozíció fontosságát jelzi - és egyben ez hatalmas megtiszteltetés a Magyar Sakkszövetségnek -, hogy Portisch Lajos, a Nemzet Sportolója, elsőként nyújtotta be pályázatát, jelezvén, hogy felelősséget érez a magyar sakkozás jövője iránt".

A szövetség vezetése további együttműködési lehetőségeket fog kezdeményezni vele annak érdekében, hogy tudását, tapasztalatát hasznosíthassa a magyar sakkozás.

A döntésben - folytatódik a közlemény - nagy szerepet játszott, hogy az elmúlt időszakban a sportág jelentős átalakuláson ment keresztül. Ma már elképzelhetetlen a számítógépes sakkprogramok, elemzőprogramok magas szintű ismerete nélkül felkészülni az ellenfelekből.

A megválasztott szövetségi kapitány 2005 óta volt tagja a férfi válogatottnak, ez idő alatt hat sakkolimpián, hat Európa-bajnokságon és két csapat-világbajnokságon vett részt, s olimpiai ezüstérmet, illetve két Eb-bronzot nyert. A válogatottban kiemelkedő egyéni eredményeket ért el, a világversenyeken öt alkalommal szerzett tábladíjat. A legutóbbi sakkolimpiát követően jelezte a szakmai vezetésnek, hogy visszavonul a válogatottságtól. Az elmúlt 12 esztendőben folyamatosan a jelenlegi válogatottal versenyzett, ennek köszönhetően nagyon jól ismeri a játékosokat.