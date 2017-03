Foci

Harminc futballakadémiát perel be a DK

A Demokratikus Koalíció a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány után újabb 30 futballakadémia ellen indít pert, hogy kiderítsék, mire költötték a tao-pénzeket - közölte az MTI-vel szerdán a párt alelnöke.

"Varju László indoklásként emlékeztetett: pártjuk jogerősen megnyerte az alapítvány ellen indított perét, ezért pár héten belül kiderül, hogy mire költötte a klub a hozzájuk befolyt több milliárd forintnyi tao-pénzt. A független képviselő úgy fogalmazott: bár a felcsúti egyesület "az ország legnagyobb tao-temetője", több más klub is milliárdokat kapott ezen rendszeren keresztül.

" A most indított pereknek nagy szerepük lesz abban, hogy a Fidesznek 2018 után el kelljen számolnia "a korrupció melegágyaként működő" támogatási rendszerrel - jelentette ki.

" Arra is kitért, hogy a Fidesz a tao-rendszer meghosszabbítását kezdeményezte az EU-nál, de a Demokratikus Koalíció arra fogja kérni az Európai Bizottságot, hogy erre ne adjon engedélyt. Ezeket a pénzeket kórházfejlesztésekre, valamint az orvosok és ápolók béremelésére kellene fordítani - jelentette ki Varju László.