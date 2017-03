A Forbes szerint

Hosszú Katinka a legértékesebb magyar sportoló

A tavaly három olimpiai aranyérmet szerzett Hosszú Katinka úszó lett ismét a legértékesebb sportoló a Forbes magyar kiadása által készített listán, amely a magazin márciusi számában jelent meg.

Az ötkarikás bajnoki címét Rióban megvédő kardvívó, Szilágyi Áron a második a sorban, akit a magazin az egyik legjobban eladható férfi sportolónak tart. Ehhez szerénysége, intelligenciája és megnyerő külseje is hozzájárul sportsikerei mellett - véli a Forbes.



A harmadik helyre a 2016-os játékokon Hosszú Katinkához hasonlóan háromszoros olimpiai bajnok Kozák Danuta került, a kajakossal kapcsolatban az újság megemlíti, hogy az állami győzelmi prémiumot illetően ő kereste eddig a legtöbbet olimpiai szerepléseivel, 169 millió forintot.



A rangsorban helyet kapott a Veszprém kézilabdázója, Nagy László (4.), illetve a két úszó, Gyurta Dániel (5.) és Cseh László (6.) is. A viszonylag sikeres Európa-bajnoki szereplés ellenére a legjobb helyezést elérő labdarúgó, Dzsudzsák Balázs csak nyolcadik lett.



A legmagasabban jegyzett magyar teniszező, Babos Tímea már több mint hárommillió dollárt ütögetett össze, s 13. a Forbes listáján.



A 25-ös rangsorban mindössze egy téli sportot űző sportoló neve olvasható, Liu Shaolin Sándor világbajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó 24. a listán.



A szerkesztőség 60 sportoló tavalyi eredményeit pontozta összesen kilenc sportágban. A válogatott és a kluberedményeket számították be (csak a dobogós helyezéseket), az összpontszámot sportáganként súlyozták. Utóbbi két tényezőtől függött: milyen gyakran rendeznek világversenyt válogatott szinten az adott sportágban, illetve a nemzetközi adatok alapján egy-egy sportág mennyi pénzt mozgat meg. Az így kapott, 36 sportoló nevét tartalmazó listát megosztották hét nagy hirdetővel és egy ügynökséggel, arra kérték őket, jelöljék meg, egy márkaismertséget célzó kampányban mennyi pénzt áldoznának egy-egy sportolóra. A hirdetői véleményekből és a sporteredményekből (50-50 százalék) állt össze a végső pontszám, az értékeket 100-as skálára vetítették.