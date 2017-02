Változás

Ocskay Gábor visszavonul

Gál Péter Pál lesz az elnök, Fekti István tölti be az alelnöki és szakmai vezetői posztot, míg a csapat általános igazgatója Szélig Viktor lesz. 2017.02.25

Visszavonul Ocskay Gábor, a székesfehérvári jégkorongozók szakosztály-igazgatója, aki negyven éven át játszott meghatározó szerepet a város hokiéletében.



"Mindenképp eljött a változás ideje, amit az erősen kudarcnak minősíthető EBEL-szezonunk is indokol" - mondta a klub honlapján a 65 éves sportvezető, aki kifejtette, mivel állami cég nem támogathat sportegyesületeket, új klub jön létre.



"Gyakorlatilag már csak a jóváhagyó pecsét hiányzik, hogy az új szervezet létrejöhessen Fehérvár AV19 SC néven" - tudatta.



Ocskay közölte: az új szervezetben új vezetők vállalnak szerepet, Gál Péter Pál lesz az elnök, Fekti István tölti be az alelnöki és szakmai vezetői posztot, míg a csapat általános igazgatója Szélig Viktor lesz.



Mellettük az örökös bajnok Palkovics Krisztián is tagja lesz annak a négytagú szűk menedzsmentnek, amely a jövőben irányítja majd a fehérvári jégkorongot. Reményei szerint nekik sikerül olyan csapatot kialakítaniuk, amely 2019-ben, az új csarnok avatásakor már komolyabb álmokat dédelgethet a helyezéseket illetően.



"Most töltöttem be a hatvanötöt, úgy érzem, hogy most már jönni kell a fiataloknak. A 40 évem első 17 éve csak edzősködésről szólt" - olvasható az interjúban.



"Nagyon szép negyven év volt ez, és remélem, hogy még legalább tíz évet eltölthetek itt nyugdíjasként. Tiszta erőből fogom segíteni az új menedzsmentet abban, amire megkérnek - erre a polgármester és az új klubvezetés is felkért. A feladataim az eddig meglévő szponzorokkal való kapcsolattartás lesz, de az új szervezet, az új klub felépítése már nem az én hatásköröm" - nyilatkozta Ocskay Gábor.



A mostani szezonban a Fehérvár AV 19 az osztrák ligában nem jutott rájátszásba, míg a Fehérvári Titánok a MOL Liga negyeddöntőjében 4-1-re maradt alul a MAC Budapesttel szemben.