Hamilton szerint igazi szörnyeteg lett az új Mercedes

Fotó: Mercedes AMG Petronas Motorsport

A Mercedes már szerdán nyilvánosságra hozott néhány sokat sejtető képet 2017-es Forma-1-es versenyautójáról, de valójában csak csütörtökön mutatták be a vadonatúj W08-ast.

Lewis Hamilton a Silverstone-i versenypályán már ki is próbálhatta az új, meglehetősen átalakított szabályoknak megfelelő autót, amiről több képet is megosztott a Twitteren.





A 32 éves brit pilóta minden valószínűség szerint elégedett lehetett az autó teljesítményével: legalábbis erre utal, hogy szimplán "szörnyetegként" jellemezte egyik posztjában.





A háromszoros F1-világbajnok autóversenyző az idén negyedik szezonját kezdi a Mercedesnél. A versenysorozat március 26-án kezdődik az Ausztrál Nagydíjjal.