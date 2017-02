Úszás

Hosszú Katinka avatta fel a vizes-vb medencéjét (videó)

A többszörös olimpiai bajnok úszónő mellett Gyurta Dániel, Bernek Péter, Cseh László, Papp Bianka és Verrasztó Evelyn is részt vett a Duna Aréna bemelegítő medencéjének átadásán.

Fotó: AFP

Ahogy arról mi is beszámoltunk, kedden ünnepélyes keretek között átadták a budapesti vizes-vb központi létesítményét, a Duna Arénát.

Az ünnepélyes átadón Fürjes Balázs, az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházásokért felelős kormánybiztos és Tarlós István főpolgármester mellett számos kiváló úszónk is részt vett: köztük Gyurta Dániel, Bernek Péter, Cseh László, Papp Bianka és Verrasztó Evelyn és a többszörös olimpiai bajnok Hosszú Katinka is.

Az úszók rögtön csobbantak is egyet, hogy egy laza próbaúszással hivatalosan is birtokba vegyék a vadonatúj tízpályás bemelegítő medencét.