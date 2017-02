Amerikaifutball

Május végére készül el az Atlanta Falcons magyar tervezésű sólyomszobra

Március első napjaiban kezdődik, és egészen május végéig tart a tengerentúli amerikaifutball-bajnokságban (NFL) szereplő Atlanta Falcons új stadionja előtt annak a sólyomnak az építése, amelyet a magyar képzőművész, Szőke Gábor Miklós tervezett és épít meg. 2017.02.21 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 13 méter magas és 21 méter széles műalkotás az idei Super Bowl-on drámai körülmények között vereséget szenvedett Atlanta új otthona, az 1,6 milliárd dollárból (468,3 milliárd forint) épülő Mercedes-Benz Stadion előtt áll majd. Ebben az arénában rendezik a 2019-es Super Bowlt, az NFL döntőjét.



"Március 3-ra ér ki Atlantába a négy nagy konténer, amelybe becsomagoltuk a szobor darabjait. Akkorra utazunk ki mi is a csapatommal, hogy megkezdjük a két, két és fél hónapos összeszerelési munkát" - árulta el az MTI érdeklődésére Szőke Gábor Miklós.



A több ezer különböző lézervágott rozsdamentes acélelemből álló műalkotáson csak magyar szakemberek dolgoznak, mintegy 150-en. A sólyom karmai között egy bronz amerikaifutball labda lesz látható, az egész szobor pedig egy ötlépcsős beton emelvényen nyugszik majd.



"A szobor súlyát nagyon körültekintően kellett megterveznünk, hiszen egy födémen fog állni, nem a földön, így nem léphettük túl az előre meghatározott 40 tonnás limitet" - mondta ennek kapcsán a képzőművész.



Szőke Gábor hozzátette, 2015 nyarán, számos nemzetközi sztárszobrász tervei közül esett a Falcons tulajdonosa, Arthur Blank választása az ő munkájára. Ezt követően kezdődhetett az előkészítés és a megvalósítás.



"Ugyan két éve szinte folyamatosan ezen a projekten dolgozunk a stábommal, de a munka java még csak most jön. Komoly logisztikai és szervezési feladatot igényel a teljes stáb kiutaztatása még akkor is, ha nem egyszerre lesz kint mindenki. Mindig azt a munkát élvezem a legjobban, amivel épp foglalkoznom, ez most sincs másként. Ezúttal a léptékekkel, a projekt nagyságával volt a legtöbb nehézségünk, de remélem, az avatási ünnepségre minden a helyére kerül" - mondta Szőke Gábor.



A szobor - melynek szállítása is különleges feltételeket igényel, mivel a madár testét alumínium-szálas, vákuumfóliás csomagolással kell védeni a tenger párás-sós levegőjétől - a tervek szerint külön avatóünnepséget kap Atlantában, várhatóan néhány héttel az aréna június végi átadása előtt.



Szőke Gábor Miklós - számos más műalkotás mellett - tervezte a Groupama Aréna előtt álló Fradi-sast.