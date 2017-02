Egyezség

Ünnepi szenátusi ülés a TF-en, megállapodás a Magyar Edzők Társaságával

Szombat délelőtt tartotta a Testnevelési Egyetem (TF) Szenátusa nyilvános ünnepi ülését, amelyen a doktorrá avatás és a diplomák átadása mellett együttműködési megállapodást írtak alá a Magyar Edzők Társaságával (MET).

A rendezvényen a Testnevelési Egyetem vezetősége mellett részt vett Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, aki méltatta az intézmény szakemberképzés iránti elkötelezettségét. Mint elmondta, "az egyetem olyan szakemberek képzéséért dolgozik, akik a humán értelmiség részeként a sport legkülönbözőbb területein alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal, kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek".



A beszéd után Tihanyi József a doktori tanács elnöke felavatta a doktorjelölteket, majd Mocsai Lajos, a TF rektora átadta a végzős hallgatóknak a tanulmányaik sikeres befejezését tanúsító okleveleket.



Ezt követően írták alá a TF és a MET együttműködési megállapodását, melynek célja a két intézmény között fennálló szakmai kapcsolatok elmélyítése és az együttműködés jogi kereteinek megteremtése. Ennek két fő területe az edzők képzése, továbbképzése területén az oktatási és kutatási együttműködés, valamint ezek összehangolása és fejlesztése. Kiemelt figyelmet kap a megállapodásban a kiemelt edzői program fejlesztése és szakmai támogatása, valamint az edzői életpályamodell kidolgozása.



Mocsai Lajos beszédében kitért a sport aktív egészségmegőrző funkciójára, mely vitathatatlan szerepet játszik a testi és lelki egészség egyensúlyának megteremtésében, az egészséges életmódra nevelésben, az egészség megtartásában. Hangsúlyozta a mindennapos testnevelés bevezetésének, a sportlétesítmények építésének és a világversenyek megrendezésének fontosságát. Kiemelte, hogy az olimpia hasznos "vállalkozás" lenne Magyarország számára, mert a jelentős munkahelyteremtő hatás, megnövekedett turisztikai bevételek, felgyorsuló infrastruktúra és közlekedési hálózat fejlesztés mellett az olimpia rendezésével még inkább előtérbe kerülhet a lakosság értékrendjében a sportos, egészségesebb életforma.

Szabó Tünde elmondta, előremutatónak tartja, hogy a TF is szakmai partnerségre törekszik a MET-tel az edzőképzés területén, hiszen ez biztos módszertani és tudományos hátteret teremt az államtitkárság edzőket támogató szakmai programjainak is. Ezek közül a kiemelt edzői programot és az idén induló utánpótlásedzők életút programját emelte ki.



Az államtitkár beszámolt arról is, hogy a Testnevelési Egyetem keretein belül megvalósuló Nemzeti Sport-táplálkozástudományi Intézet (NSTI) a tervek szerint már idén nyáron megkezdheti működését. Az NSTI a sportolók által használt táplálék-kiegészítőknek a tiltott teljesítményfokozás szempontjából történő vizsgálatára alkalmas intézmény lesz. Tevékenységi körét tekintve elsősorban az élsportolóknak szánt étrend-kiegészítő termékek és különleges táplálkozási célú élelmiszerek összetételét elemzi, köztük a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) tiltólistáján szereplő szerek előfordulását is. Az intézet egyéni táplálkozási tanácsadást, továbbá oktatási feladatokat is ellát majd.



"Hangsúlyoznám, hogy az NSTI nem doppinglabor lesz, nem doppingmintákat elemez, hanem egy egészen új vetületével foglalkozik a területnek, az egyes táplálék-kiegészítők és teljesítményfokozó szerek összetételét és hatékonyságát, valamint bevizsgálását fogja végezni" - fogalmazott Szabó Tünde.

