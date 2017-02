Atlétika

Fedettpályás atlétikai ob a hétvégén az Eb jegyében

A korábbiaknál nagyobb csapatot, akár 12-14 versenyzőt is nevezhet a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) a március 3-5-én sorra kerülő belgrádi fedettpályás Európa-bajnokságra. A létszám a hétvégi országos bajnokság után válhat véglegessé. 2017.02.18 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Spiriev Attila szakmai igazgató az MTI-nek pénteken elmondta, a helyszín közelségét szeretnék kihasználni, valamint azt is, hogy számonként egy versenyző szint nélkül indítható. Az európai szövetség először határozott meg nevezési eredményeket a fedett Eb-re, ugyanakkor lehetőséget adott arra, hogy enélkül is lehessen nevezni egy atlétát számonként, ha nincs mellette szintes.



A válogatottból éremesélyes a címvédő és idén is jó formában versenyző súlylökő Márton Anita, valamint a 110 m gáton Eb-ezüstérmes Baji Balázs, aki csütörtökön országos csúcsot (7.54 mp) futott 60 m gáton.



Ugyancsak biztos a helye a csapatban a két többpróbázónak, az Eb-negyedik Krizsán Xéniának és az Eb-ötödik Zsivoczky-Farkas Györgyinek.



Több számban a hétvégi ob-n dől el, kiket indít a MASZ. A nevezési határidő február 23., ugyanakkor szintet 26-ig lehet teljesíteni.



Az ob szombaton 15 órakor, vasárnap pedig 13.30 órakor kezdődik a BOB (volt Syma) Csarnokban.