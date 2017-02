Sport

Botrány az NBA-meccsen: Bilincsben vitték el a kosárlegendát (videó)

Charles Oakley, a Knicks egykori kiválósága a Madison Square Gardenben balhézott a csapat Los Angeles Clippers elleni mérkőzésén. 2017.02.09 12:55 ma.hu

Fotó: YouTube

Bilincsben vitték el Charles Oakleyt, a New York Knicks egykori kiváló kosarasát a Madison Square Gardenből, miután komoly botrányt csapott a csapat Los Angeles Clippers elleni meccsén.

Az 53 éves legendás játékos hangosan szidalmazta James Dolant, a klub tulajdonosát, mert nem tudott elég siketes csapatot építeni a Knicksből.

Oakley 1988-1998 között játszott a New York-i csapatnál - és tény, hogy akkoriban sokkal jobban ment a Knicksnek, mint mostanában.

A 203 centis, több mint százkilós óriást a Madison Square Garden biztonsági őrei próbálták lecsillapítani, de hata is alig bírtak vele. Qakley lökdösődni kezdett, ezért a balhé után őrizetbe vették.

A Knicks 115-119-re kikapott a Clipperstől.