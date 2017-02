Kézilabda

Kétszer a norvégokkal készül idén a magyar női kézilabda-válogatott

hirdetés

"Nyáron alkalmunk nyílik Magyarországra hívni közös edzőtáborozásra a világ- és Európa-bajnok norvégokat. Ennek részleteit most egyeztetjük, de az az időszak nagyszerű alkalom lehet arra, hogy a világ legjobbjaitól tanuljunk, és velük közösen eddzünk" - nyilatkozta szerdán a magyar szövetség honlapján Kim Rasmussen szövetségi kapitány.



A dán edző hozzátette, a decemberi, németországi világbajnokság előtt a magyar csapat utazik Norvégiába, és a Möbelringen Kupán a házigazdák mellett pályára léphet az olimpiai bajnok oroszok, valamint a dél-koreaiak ellen is.



A magyar válogatott világbajnoki részvétele a szlovákok elleni, júniusi selejtező kimenetelétől függ. Rasmussen elmondta, hogy már a nyári párharcot megelőző gyakorlóidőszakra is alakul a programjuk, ugyanis márciusban Horvátországot látják vendégül, a vb-selejtező előtt pedig az előző világbajnokságon bronzérmes Romániával gyakorolnak júniusban.



Januárban már volt egy összetartása a magyar együttesnek, amelynek tagjai február 20-án és 21-én a budapesti Elektromos-csarnokban ismét közösen készülnek majd, de a Bajnokok Ligája középdöntője miatt a Győr és a Ferencváros kézilabdázói csak az első napon vesznek részt.