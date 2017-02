Amerikaifoci

Elképesztő mérkőzésen Super Bowl-győztes a Patriots

Fotó: AFP

Hétfő hajnalban rendezték az NFL idei döntőjét: az 51. Super Bowlon az Atlanta Falcons és a New England Patriots csapott össze.

A meccs elég pontszegényen indult, az első negyedben 0-0 volt az eredmény. A másodikban aztán az Atlanta szárnyakat kapott, és 21 ponttal elhúzott. A negyed végén a Patriots egy mezőnygóllal 21-3-ra szépített, de ekkor még nagyon úgy nézett ki, hogy az atlantaiak simán hozzák a mérkőzést.

A New England szempontjából a harmadik negyed sem alakult valami fényesen. A Falcons újabb touchdownt szerzett, és bár a Patriots erre tudott válaszolni, Gotowskski kihagyta az extra pontot, így 28-9-cel zárult a harmadik negyed.

A hírek szerint Donald Trump a harmadik negyed közepén feladta, és hazament a saját Super Bowl-partyjáról; az elnök a Patsnek szurkolt: annál is inkább, mivel Tom Brady, a New England sztárja többször is kiállt mellette a kampány során.

Aztán a negyedik negyedben hatalmasat fordult a játék. A Pats egy mezőnygóllal 28-12 zárkózott fel, miközben a Falcons elveszítette a lendületét és a támadások helyett inkább a védekezést erőltették.

A New England védelme nyolc perccel a mérkőzés vége előtt megszerezte a labdát a célterület közelében, és touchdownnal fejezték be a támadást. Ezután jött még egy sikeres kétpontos próbálkozásuk, amivel 28-20-ra jöttek fel.

Ezután következett az, ami miatt minden bizonnyal minden idők egyik legnagyobb NFL-döntőjeként emlegetik majd az idei Super Bowlt. Két perccel a vége előtt Tom Brady passza megpattant egy Falcons-védőn, de csapattársa, Julian Edelman hatalmas bravúrral így is el tudta kapni. A Patriots-játékosok szabályos extázisba kerültek, és egy újabb touchdownnal fejezték be a támadást.





Jött a mindent eldöntő kétpontos kísérlet, és miután Danny Amdendola ezt is értékesítette, Bradyék kiegyenlítettek. 28-28 volt az állás; a New England 25 pontos hátrányt faragott le, amire eddig még nem volt példa a Super Bowl történetében.

Mivel a hivatalos játékidő végéig nem született újabb pont, jöhetett a döntők történetének első hosszabbítása. A New England támadhatott először: ha touchdownt szereznek, ők a bajnokok. A Patriots megállíthatatlan volt, James White pedig behúzta a TD-t, és ezzel megszerezte a bajnoki címet a csapatnak.





A New England győzelmével Tom Brady ötödik bajnoki címét is megszerezte; az már csak hab a tortán, hogy pályafutása során negyedszer választották a Super Bowl legértékesebb játékosává.

Eredmény:

New England Patriots-Atlanta Falcons 34-28