Vívás

Hetven év után újra van vívószakosztálya a Ferencvárosnak

A klub honlapjának pénteki beszámolója szerint az FTC az Építők vívószakosztályát, valamint az ahhoz csatlakozó terézvárosi diáksport-egyesületet veszi át.

Megemlítik, hogy az Építők jelenlegi telephelyén a következő években felépül az a ferencvárosi sportkomplexum, amelyben sok egyéb sportág, így a jégkorong, a vízilabda, vagy a kézilabda mellett a vívórészleg is új otthont kap.

"A vívás a Ferencvárosi Torna Club történelmében egy tradicionális szakosztály, amely a múltban sajnálatos módon megszűnt. Az FTC jelenlegi vezetésének célja, hogy ha lehetőségünk adódik rá, akkor megpróbálunk olyan szakosztályokat újra életre hívni, amelyek korábban a klub színei alatt működtek" - idézi a honlap Nyíri Zoltánt, az FTC operatív igazgatóját.

"Az Építők vívószakosztálya egy nagy múltú szakmai műhely, a tőr szakágban jelen pillanatban is ők adják az aktuális egyéni és csapatbajnokot. A szakosztály újraélesztése mellett tehát sok minden, így a múlt, valamint a sportág olimpiai és magyaros érdekeltsége is szólt" - tette hozzá.

A holnap megemlékezik arról, hogy a ferencvárosi vívószakosztály 1905-ben alakult meg, és megszakítással 1947-ig működött.