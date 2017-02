Sport

Folytatódik a tanuszoda- és tornaterem-építési program

Idén elsőként a Komárom-Esztergom megyei Szomódon adtak át újabb tornatermet a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében pénteken. 2017.02.04

A beruházás az Íriszkert Általános Iskola udvarán valósult meg, a helyi épített környezethez és adottságokhoz illeszkedően. A tornateremben egy kosárlabdára, röplabdára és teremfocira is alkalmas, 18x30 méteres sportpálya, illetve kiszolgáló helyiségei kaptak helyet.



"A kormány kiemelt figyelmet fordít a köznevelési feladatok, köztük a mindennapos testnevelés, ellátásához szükséges infrastrukturális feltételek megteremtésére, ezért döntött még 2014-ben a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program elindításáról, amelyre azóta éves szinten mintegy 9 milliárd forintos forrást biztosít" - mondta az MTI-nek dr. Szabó Tünde sportállamtitkár.



Kiemelte: a program egyik legfontosabb célja, hogy biztosítsa az iskolások számára a mindennapos testnevelés és az úszásoktatás infrastrukturális feltételeit.



"Az első ütemben 25 tanuszoda és 26 tornaterem építése kezdődött országszerte, amelyek átadása folyamatosan zajlik. A program keretében valósult meg a ma átadott szomódi tornaterem is, amelyben nemcsak a diákok, hanem a település és vonzáskörzetének lakói is sportolhatnak majd" - tette hozzá.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a következő generációk egészségének és sikerességének egyik alapfeltétele, hogy a testmozgás beépüljön a diákok mindennapjaiba, életük alapvető és természetes részévé váljon.



"Ennek érdekében a mindennapos testnevelés évek óta szerepel a tantervekben. A 2012-ben bevezetett mindennapos testnevelés eredményeként Magyarországon napjainkban már közel egymillió-kétszázezer gyermek sportol minden tanítási nap, amelyhez a szükséges tárgyi feltételeket a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program hivatott megteremteni" - szögezte le.



"Ennek a programnak és a Nemzeti Sportközpontok munkájának köszönhetően érkeztünk meg ma ahhoz az állomáshoz, amikor egy olyan európai színvonalú tornatermet tudunk átadni, mely hosszú távon szolgálja a fiatalok fejlődését, elősegítve így a település köznevelési feladatainak ellátását - fogalmazott az államtitkár. - Magyarország erősödése lehetővé teszi, hogy a tornaterem- és tanuszoda-építési program a jövőben is folytatódjon, következő szakaszának előkészítése már folyamatban van."



Emlékeztetett, hogy a sport infrastruktúrájának megszilárdítása az iskolai rendszeres testmozgás megfelelő színvonalának elérésén túl valódi kitörési lehetőséget is jelenthet a hátrányos helyzetű településeken élő gyermekek számára.