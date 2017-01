Fejcsere

Olasz és argentin szövetségi kapitánya lehet a magyar röplabda-válogatottaknak

A férfiaknál az argentin Juan Manuel Barrial, míg a nőknél az olasz Alberto Salomoni lehet a magyar röplabda-válogatott szövetségi kapitánya. 2017.01.30 17:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar szövetség honlapjának hétfői híre szerint mindkét szakembert egyhangúlag támogatta legutóbbi ülésén az MRSZ elnöksége, amely meg is kezdte velük a tárgyalásokat.



A férfiválogatottat irányító Demeter György decemberben mondott le, az ő helyét veheti át a 49 éves Barrial, aki másodedzőként tagja volt a londoni olimpián ötödik helyen végzett argentin férfi válogatott szakmai stábjának, előtte pedig az U23-as korosztályos nemzeti csapatot irányította. Klubedzőként hazájában bajnokságot és kupát is nyert, később a török Ziraat Bankasi csapatával Török Kupa-győzelmet ünnepelhetett és bajnoki döntőt is játszhatott. Az utóbbi két szezonban az Egyesült Arab Emírségekben dolgozott.



A női válogatottal 2015-ben Európa Liga győztes, valamint a nemzeti csapatot a 2015-ös és a 2017-es Európa-bajnokságra kijuttató belga Jan De Brandt ugyancsak decemberben, családi okok miatt köszönt el a kispadtól. Utódjelöltje, az 50 éves Alberto Salomoni jelenleg az NB I-es MTK csapatánál dolgozik, így jól ismeri a magyar mezőnyt. Korábban hazájában és Németországban is több együttesnél edzősködött, 2003 és 2008 között pedig a német női röplabda-válogatott másodedzője volt, amellyel megjárta az olimpiát (2004, Athén), az Európa-bajnokságot (2005, Horvátország), majd a világbajnokságot (2006, Japán) is.



A férfi válogatott nyáron az Európa Ligában lesz érdekelt, míg a női a szeptember végi Európa-bajnokság előtt világbajnoki selejtezőn, valamint a World Grand Prix-sorozatban is pályára lép.