Szabadidősport

Új helyszín és 30 sportág a szombati Téli Sportágválasztón

A bemutatott és kipróbálható sportágak között a jégkorong, az alpesi sí és gyorskorcsolya mellett szerepel többek között a bob, a jég-korfball, a fakutya, a szánkó, a curling, a kutyaszánhajtás, a kutyafogathajtás és a kutyás terepkerékpározás is. 2017.01.25 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új helyszínen, a káposztásmegyeri Jégpalotában rendezik meg szombaton a III. Téli Sportágválasztó - Mozogj télen is! rendezvényt, amelyen közel 30 havas-jeges sportágat próbálhatnak ki az érdeklődők.



A bemutatott és kipróbálható sportágak között a jégkorong, az alpesi sí és gyorskorcsolya mellett szerepel többek között a bob, a jég-korfball, a fakutya, a szánkó, a curling, a kutyaszánhajtás, a kutyafogathajtás és a kutyás terepkerékpározás is.



"Nagy izgalommal várom az eseményt, mert bár egy évvel ezelőtti kinevezésem óta sok rendezvényen vettem részt, ez lesz az első téli" - mondta Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a Nagy Sportágválasztó szóvivője. Kitért rá, hogy nem titkolt céljuk a téli sportágak utánpótlásbázisának növelése. A szombati esemény fővédnöke Szabó Tünde sportért felelős államtitkár lesz.



"Rangot vívott ki magának az esemény az évek során, nem véletlen, hogy a MOB kiemelt támogatóként áll mellette" - hangsúlyozta Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) sportigazgatója. Kiemelte, hogy az olimpiai bizottság a szakmai segítség mellett anyagilag is hozzájárul az eseményhez, így lehet ingyenes a rendezvény. - "A díjtalan belépés a MOB számára fontos, mert cél, hogy minél több gyerek megismerkedjen a sporttal, a játékos formától kezdve az élete részévé váljon a mozgás."



Fábián László arról is beszélt: a szombati esemény aktualitását az adja, hogy alig egy év múlva kezdődik a téli olimpia Pjongcsangban. Hangsúlyozta, a Téli Sportágválasztó a 2024-es budapesti olimpiai pályázat szempontjából is fontos, mert közelebb hozza a családokhoz a sportot. Elmondta, hogy a MOB az eseményre a téli olimpiával kapcsolatos kvízkérdésekkel készül, így az érdeklődők lexikális tudásukat is próbára tehetik a Jégpalotában.



"A sportágválasztók legnagyobb ereje, hogy a gyerekek találkozhatnak a kedvenceikkel" - fogalmazott Szuper Levente, 98-szoros válogatott jégkorongozó.



A 10 órakor kezdődő szombati rendezvényen részt vesz Liu Shaolin Sándor világbajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, valamint a nyári sportok képviselői is, köztük Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok és Kárász Anna világbajnok kajakozó.



A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.