Sportlövészet

Sidi a felnőtteknél, Péni a junioroknál lőtt kiemelkedően

Az olimpiai ötödik Sidi Péter a felnőtt puskások között nyert jó eredménnyel, míg a riói játékokon 13. Péni István a junioroknál diadalmaskodott a légfegyveres Budapest Openen, mely a második Európa-bajnoki válogató volt a 10 méteres Európa-bajnokságra. 2017.01.24 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar lövőknek három válogatóversenyt írtak ki a márciusi, maribori Eb-re, melyek közül a válogatási elvek szerint legalább kettőn indulnia kell annak, aki pályázik a csapatba kerülésre.



A január elején rendezett százhalombattai versenyen Sidi és Péni nem indult, a hétvégi budapesti viadalon azonban már mindketten ott voltak, ám egymással nem kellett megküzdeniük.



"Az én kérésem volt az edzők felé, hogy aki még a juniorok között indulhat, az ott szerepeljen. Péni István esetében például az a helyzet, hogy a korosztályában nyomás van rajta, mert úgy érzi, győznie kell, míg a felnőtteknél, minden eddigi kiváló eredménye ellenére is, még mindig annyi a cél, hogy az elején végezzen" - indokolta Győrik Csaba szövetségi kapitány Péni, illetve többek között a szintén riói olimpikon, a tavalyi felnőtt Eb-n nyolcadik Egri Viktória junior mezőnyben szereplését.



Péninek nem is okozott gondot a győzelem kiharcolása, mint ahogy távollétében Sidi Péter is a legjobb volt. Előbbi 628,9 körrel nyerte az alapversenyt, s 254-gyel a finálét, míg utóbbi 627,8 körrel az alapot, s 249,6-del a döntőt.



A válogatókon rendhagyó módon a lövők számára elsősorban az alapversenyek a fontosak, mivel a kiírás alapján, a három versenyből mindenkinél a két legjobb alap összeadódik, s az így kialakult rangsor első három helyezettje utazhat Mariborba. Egyenlőség esetén a harmadik viadal, azaz a február első hétvégéjén esedékes százhalombattai országos bajnokságon lőtt eredmények rangsorolnak, ugyanakkor a riói olimpián a légfegyveres számokban szerepelt versenyzők döntetlen esetén előnyt élveznek.