Foci

Kubatov: az FTC maximálisan kiáll Thomas Doll mellett

Fotó: MTI

Ha szükséges és lehetséges, akkor országgyűlési képviselőként akár a sporttörvény módosítását is javasolni fogja a játékvezetés bírálhatósága védelmében - tájékoztatta az MTI-t Kubatov Gábor, az FTC elnöke.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága csütörtöki ülésén kétmillió forintos bírságot szabott ki Thomas Dollra, az NB I-ben címvédő Ferencváros vezetőedzőjére néhány, hónapokkal korábbi nyilatkozata miatt. A bizottság szerint a tréner a 2016. november 19-i, Vasas elleni és a december 10-i, MTK elleni "bajnoki mérkőzéseket követően a különböző médiumoknak adott nyilatkozataiban az MLSZ vonatkozásában olyan tényre közvetlenül utaló kifejezéseket használt, amelyek alkalmasak arra, hogy az MLSZ működésével kapcsolatban a bizalmat megingassák."

Az FTC a határozatot alaptalannak tartja, a klub szerint Thomas Doll kizárólag a játékvezetők munkáját kritizálta, s mindenképpen fellebbezést javasol a német szakembernek.

"Ebben az országban bárki szabadon bírálhat bármely közjogi méltóságot, politikust, színészt, sportolót, de ha egy-egy játékvezetőről és ítéleteiről mond véleményt, akkor súlyosan megbüntetik, legyen szó akár ferencvárosi, akár bármilyen más klubhoz tartozó szakemberről. Nem is ismerek olyan szereplőt, akit ne lehetne büntetlenül kritizálni, kivéve a bírói kart és az MLSZ-t. Az én demokrácia-felfogásomtól ez távol áll" - vélekedett az FTC elnöke, aki nem feltételezi, hogy az általa év végén javasolt játékvezetői reformok miatt állt bosszút a szövetség. Ugyanakkor most még aktuálisabbnak tartja a javaslatcsomagot, amely többek között azt is tartalmazza, hogy hozzák nyilvánosságra a játékvezető és segítői közti rádióbeszélgetést és a játékvezetői értekezletek jegyzőkönyveit, valamint az ellenőri jelentéseket.