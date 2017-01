Kézilabda

Fölényes magyar győzelem a férfi kézilabda vb-n

Fotó: MTI

A szokatlanul korán, 14 órakor kezdődött mérkőzésen először Gulyás Péter talált be Manaf al-Szaid hálójába. A 40 éves, 137 kilós, civilben tűzoltóként dolgozó kapus - aki a torna után visszavonul - később sem tudta védeni a magyar lövéseket, pedig ő a mezőny egyik legtapasztaltabb tagja, hiszen ez a hetedik világbajnoksága.

A magyarok egy ideig tartották a percenkénti egygólos átlagot, de 7-1 után csaknem négy percig nem találtak be. A csoportkörben még nyeretlen közel-keleti együttes ezt még nem tudta kihasználni, később viszont a támadásban elkövetett magyar hibák miatt csökkent a különbség (8-5). A szaúdiak kapust cseréltek, ami jó döntésnek bizonyult, mivel Mohammad al-Szalem eleinte a lövések több mint felét megfogta.

Javier Sabaté szövetségi kapitány együttesének védekezése a folytatásban sokkal hatékonyabbá vált, a gyors ellenakciók pedig rendre góllal zárultak, így a szünetre hét gólra nőtt az előny (17-10).

A második félidő elején a szaúdiak kapus nélküli játékkal igyekeztek csökkenteni hátrányukat, de pontatlanok voltak, így Gulyás Péter egy percen belül kétszer is az őrizetlenül hagyott hálóba talált, Ancsin Gábor góljával pedig tízre nőtt a különbség (22-12). Ekkor felszabadultan kézilabdázott a magyar csapat, ami ezen a tornán eddig hiányzott a játékából (26-12).

Később ismét csökkent a tempó, de a fölényes sikert nem fenyegette veszély, sőt a hajrában tovább nőtt a magyarok előnye.

Az ellenfél legeredményesebb játékosa Szadik al-Mosin volt hét góllal. A magyar kapusok közül Mikler Roland 18-ból 8 lövést (44%), Fazekas Nándor pedig húszból hét labdát (35%) hárított.

A két csapatnak ez volt a negyedik mérkőzése egymás ellen, és a mérleg magyar szempontból továbbra is tökéletes, hiszen a korábbi három találkozót is magabiztosan megnyerték.