Breaking: Kiderült, ki váltja Rosberget a Mercedesnél

A BBC híre szerint 2017-től Valteri Bottas lesz Lewis Hamilton csapattársa a Mercedesnél. A finn autóversenyző Nico Rosberget váltja az ezüstszínű forma-1-es versenyautó volánjánál.

Rosberg tavaly, nem sokkal első világbajnoki címe megszerzése után jelentette be, hogy visszavonul az aktív versenyzéstől.

A német világbajnok ülésére Pascal Wehrein is pályázott, ő a Saubernél fog versenyezni az idén.

Valtteri Bottas has succeeded world champion Nico Rosberg as Lewis Hamilton's team-mate at Mercedes



More to follow.https://t.co/j4R4HTR03S pic.twitter.com/CsRxLYXoR5