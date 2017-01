Baleset

Miklós Edit megsérült a Zauchensee-i edzésen - szalagszakadás, porcleválás

hirdetés

Dr. Kaszó Klára, a Magyar Sí Szövetség ügyvezető elnök információi szerint Miklós Edit jobb térde sérült meg súlyosabban: miután a kifordult térdét visszarakták az orvosok, MR-vizsgálatot végeztek rajta, és megállapították, hogy a térdében súlyosan megsérültek a szalagok, porcsérülése és csonttörése is van a térdében.



Egy Innsbruck mellett fekvő magánklinikára szállították, ahol az a Dr. Schenk nevű orvos vizsgálta és döntött a műtétről, aki korábban is operálta már a térdét. Szerencsére, akkor gyorsan felépült.



Dr. Kaszó Klára elmondta, hogy Edit bal térde is sérült, de nem olyan mértékben, mint a jobb. Hamarosan a bal térd vizsgálati eredményei is megszületnek. A jobb térdét viszont nagy valószínűséggel meg kell műteni.



"A következő szezonra rehabilitálódhat, és felkészülhet. Azon vagyunk, hogy mielőbb regenerálódjon a beavatkozás után. Szerencsére nagyon jó fizikai állapotban van, így kevésbé várható, hogy leépül izomzatilag. Edzője Stefan Abplanalp szerint más versenyző elájult volna, Edit jól viselte a fájdalmakat, és azt is, hogy viszonylag későn került kórházba. A balesetről Stefan azt is elmondta nekem, hogy tavaly is ennél a szakasznál hibázott Edit, de akkor nem bukott. Most kiváló tempóban és jó pozícióban érkezett ehhez a szakaszhoz. A jobb lábára erősebben terhelt, és a bal léce megakadt a hóban. Ha egy meredekebb szakaszon történt volna ez, akkor nem lett volna baleset. Mivel lapos volt ez a szakasz, erős becsapódás következett. Sajnos a léce sem oldott le. Most Insbruckba megyek Edit után" - mondta Kaszó Klára.



Majd hozzátette: "Furán érzem magam, meglepő, de nyugodt vagyok, tudomásul vettem, ami történt. Ez most jelentheti azt is, hogy nagyobb figyelmet fordítunk a többi alpesi sízőre. Bízom, hogy ezután mindannyian megerősödünk majd, és Edit, miután visszatér, jobb lesz, mint valaha."



Edit közérzete javult, a körülményekhez képest jól van.