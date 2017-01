Alpesi sí

Miklós Edit hatalmasat bukott, helikopter ment érte

Miklós Edit hatalmasat bukott a női alpesi sízők világkupa-sorozatába tartozó vasárnapi lesikló verseny edzésén, ami után mentőhelikopterrel szállították kórházba. Videó. 2017.01.15

A csíkszeredai születésű magyar sízőnek egy jobb kanyarban szétcsúsztak a lábai, majd nagyot esett, egyik léce ráadásul nem oldott le, és a havon csúszva nekisodródott egy kapunak is.



A 28 éves Miklós Editet mentőhelikopterrel vitték le a célba, és láthatóan nagy fájdalmai voltak, a lábát fogta. Később rohamkocsiba tették, majd egy másik helikopterrel a pongaui kórházba szállították. Egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen sérülést szenvedett.



Az elmúlt napok erős havazásai miatt csütörtökön, pénteken és szombaton is törölni kellett az ausztriai programot, de vasárnapra derült idő fogadta a versenyzőket, így a terveknek megfelelően 9.30-kor elkezdődött a hivatalos tréning. Hármas rajtszámmal Nadia Fanchini hasonló körülmények között bukott, neki is szétcsúsztak a lábai egy kanyarban, de a pályának már egy lejjebb fekvő részén. Az olasz versenyzőért, akit a pályát szegélyező oldalháló fogott meg, szintén mentőhelikopter jött. Ekkor kellett először félbeszakítani az edzést, másodszor pedig Miklós Edit bukását követően. A két szerencsétlenül járt síző nem indul a 12.15-re kiírt vk-futamon.



Az Altenmarkt-Zauchensee-i versenyt nagy érdeklődés övezi, mert két hónappal kartörését követően itt tér vissza a leggyorsabb szám olimpiai és világbajnoka, az amerikai Lindsey Vonn. Első hivatalos csúszásán, az edzésen a 38. időt érte el.



A vasárnapi programban eredetileg szuperóriás-műlesiklásból és műlesiklásból álló szuperkombinációt rendeztek volna, de a szervezők döntése értelmében 9.30-kor lesikló tréninget tartottak, majd 12.15-kor következik a verseny.