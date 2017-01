Vereség a bronzérmes horvátok ellen

Férfi kézilabda-vb - Második meccsét is elveszítette a magyar válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott 31-28-ra kikapott az Európa-bajnoki bronzérmes Horvátország csapatától a franciaországi világbajnokság C csoportjának második fordulójában, szombaton Rouenban. 2017.01.15 08:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A mérkőzésen nem játszott a magyarok csapatkapitánya, Nagy László, akinek a bokája pénteken a németek elleni találkozón sérült meg. A jobbátlövőt benevezték a meccsre, leült a kispadra, de a bemelegítésen nem vett részt és nem lépett pályára.



A találkozó helyszíni televíziós szakkommentátora a franciák egykori olimpiai, világ- és Európa-bajnok balszélsője, a 43 éves Olivier Girault volt, aki a mai napig rendkívül népszerű a szurkolók körében, ráadásul rózsaszín csokornyakkendőjével is nagy feltűnést keltett.



Eredmény, C csoport, 2. forduló:

Horvátország-Magyarország 31-28 (11-11)

Rouen, 5 200 néző, v.: Licis, Sondors (lettek)

lövések/gólok: 49/31 (63%), illetve 46/28

gólok hétméteresből: 3/1, illetve 3/2

kiállítások: 8, illetve 6 perc

Magyarország: Mikler - Harsányi 6, Zubai, Schuch, Ligetvári 1, Bodó 3, Juhász Á. 2. Cserék: Fazekas (kapus), Balogh Zs. 6, Bánhidi 2, Lékai 4, Császár 2, Jamali 2, Ancsin



Ezúttal is szinte telt ház, remek hangulat és sok magyar szurkoló fogadta a csapatokat a roueni Kindarenában. Harsányi Gergely szerzett vezetést, de a horvátok hamarosan fordítottak a támadásban és védekezésben elkövetett magyar hibákat kihasználva (2-3). Javier Sabaté szövetségi kapitány együttese rendezte sorait, ezért a túloldalon kollégája, Zeljko Babic időt kért, mivel csapata 6-3-as hátrányban volt a félidő felénél.

A különbség egy ideig nem változott, a magyarok annak ellenére tartani tudták háromgólos előnyüket, hogy támadásban továbbra is többet rontottak. A hajrában ismét sokasodtak a hibák védekezésben, az ellenfél pedig élt a lehetőséggel és 11-7 után három perc alatt egyenlített (11-11).



A horvátok remekül "olvasták" riválisuk játékát, ezért a beállókhoz a legritkább esetben jutott el a labda. A magyarok nyolc és fél perc után dobtak ismét gólt, de a távoli kísérleteik többsége sikertelen volt, így nem tudták megakadályozni, hogy ellenfelük a meccs során először két találattal ellépjen (15-17). Ekkor már Ancsin Gábor, Jamali Iman és Császár Gábor is a pályán volt, akik az első felvonásban nem kaptak lehetőséget, ám ők sem tudtak lendületet hozni a játékba. A horvátok a két szélső posztról rendkívül hatékonyan támadtak, mert kevés ellenállásba ütköztek (18-21).



Látszott, hogy jól felkészültek a magyarok játékából, és taktikai feladataikat hatékonyan hajtották végre, így végül magabiztosan nyertek. Legeredményesebb játékosuk Manuel Strlek volt hat góllal, Domagoj Duvnjak ötször volt eredményes, négyen pedig egyformán négy találattal járultak hozzá a sikerhez.



A két csapat 33. alkalommal találkozott egymással, a párharc során ez volt a horvátok 19. győzelme.



"Ezt vártuk, ez a realitás, hiszen a horvát válogatott az egyik legjobb a világon - mondta Javier Sabaté szövetségi kapitány. - Nincs semmi probléma, jól játszottunk, ma is büszke vagyok a csapatunkra. Nincs kifogás, de Nagy László nagyon hiányzott. Az első félidőben remekül kézilabdáztunk, de a másodikban védekezésben már nem bírtuk. Csoda, hogy az utolsó tíz percben volt lehetőségünk az egyenlítésre. A küzdeni tudásunk óriási volt, le a kalappal a játékosok előtt. Megmondtuk a világbajnokság előtt, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de közel vagyunk a legjobbakhoz. A célunk a csoport harmadik helyének megszerzése, jól fog jönni egy kis pihenő a következő mérkőzésünk előtt."



A magyar válogatott az első csoportmeccsét pénteken 27-23-ra veszítette el az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes németekkel szemben, következő ellenfele pedig Chile csapata lesz hétfőn 17.45-től.