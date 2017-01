Férfi kézilabda-vb

Nagy László: talán ez az utolsó világversenyem

Nagy László csapatkapitány úgy fogalmazott, hogy a Franciaországban zajló világbajnokság talán az utolsó nagy nemzetközi tornája a magyar férfi kézilabda-válogatott színeiben. 2017.01.14 17:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Amíg a formám lehetővé teszi és az edzőm számít rám, szeretnék a legmagasabb szinten játszani. Soha ne mondd, hogy soha, de talán ez a világbajnokság az utolsó nagy nemzetközi tornám válogatott színekben" - nyilatkozta szombaton a 35 éves jobbátlövő, akivel hosszú interjút közölt a vb honlapja.



A cikk bevezetőjében a szerző a magyarok vezérének, főnökének, az elmúlt húsz év legnagyobb magyar játékosának, élő legendának nevezte Nagy Lászlót, aki ugyanolyan szerepet játszik a magyar kézilabdázásban, mint Nikola Karabatic a franciáknál. Egyben emlékeztetett rá, hogy csupán három klubban szerepelt pályafutása során, kétszer nyert Bajnokok Ligáját, és - a legnagyobb megtiszteltetésként - ő az egyedüli kézilabdázó, aki nem katalán játékosként csapatkapitánya lehetett a Barcelonának.



Karrierje utolsó éveiről azt mondta, a 2018/19-es szezon végéig szól a szerződése Veszprémben, addig teljes mértékben az élsportra összpontosít, bár 2009 óta működik a nyári Nagy László nemzetközi kézilabdatábor, amely évről évre nagy népszerűségnek örvend Magyarországon, sőt külföldről is sokan érdeklődnek iránta.



"Igyekszünk segíteni a gyerekek és a fiatal játékosok fejlődését, ezért is hangsúlyozom mindig, hogy később is szeretnék kapcsolatban maradni a sportággal."



A jobbátlövő úgy fogalmazott, hogy a szurkolók elvárásai mindig jelentősek, de miután a magyar válogatott nem jutott ki az előző, katari világbajnokságra, valamint a tavaly nyári, Rio de Janeiró-i olimpiára sem, már azt is értékelik, hogy itt lehet a franciaországi tornán, amelynek minden meccsén nagyon drukkolnak honfitársaiknak.



"Új szövetségi kapitányunk van és változott a keretünk is. Megfelelő a tapasztalt játékosok és a fiatal tehetségek keveréke is" - reagált Nagy arra a felvetésre, hogy az előző tétesemény, a tavalyi lengyelországi Európa-bajnokság meglehetősen rosszul sikerült a magyarok számára, hiszen csak a 12. helyet szerezték meg.



"Rövid, de jó felkészülésen vagyunk túl, komoly csapatokkal játszottunk edzőmérkőzéseket. Tudjuk jól, hogy nagyon erős ellenfelekkel találkozunk a világbajnokság elején. A realitás talaján kell maradnunk, ugyanakkor magabiztosak vagyunk, a szurkolóink pedig abban lehetnek biztosak, hogy minden mérkőzésen tudásunk legjavát próbáljuk nyújtani" - jelentette ki.



A magyar válogatott pénteken 27-23-ra elveszítette első meccsét a C csoportban az Európa-bajnok németekkel szemben. Az első félidő közepén bokasérülést szenvedett Nagy László az interjúban kijelentette, nagyon tetszett neki a teljesítményük, mert megmutatták, hogy képesek küzdeni, és csak az utolsó tíz percben dőlt el a találkozó az ellenfél javára.



"Elégedett vagyok azzal, ahogyan játszottunk. Ez egy nehéz csoport, hiszen itt van a horvát csapat is, amely mindig a legmagasabb szinten kézilabdázik. Fehéroroszország is erős, az orosz stílust követi, de Szaúd-Arábiával és Chilével szemben sem számíthatunk könnyű meccsre" - mondta.

Nagy úgy vélekedett, a Telekom Veszprém játékosai számára nagy előny, hogy a válogatottnál is Javier Sabaté az edzőjük, de "az elmúlt hetek tapasztalatai alapján a keret minden tagja nagyon nyitott a szövetségi kapitány módszerei és feladatai iránt, úgyhogy nagyon jó hangulatban dolgozunk".



A tapasztalt kézilabdázó tippelésre is vállalkozott, szerinte a címvédő és házigazda Franciaország, valamint az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes Németország, az olimpiai bajnok Dánia és az Európa-bajnoki ezüstérmes Spanyolország közül kerül ki a jelenlegi világbajnokság három dobogós csapata.



"Nagyon remélem, hogy mi is harcolhatunk majd a legjobb helyezésekért a kieséses szakaszban" - jegyezte meg.



A beszélgetés végén szóba került a tavalyi Bajnokok Ligája-döntő, amelyet a Veszprém kilencgólos előnyről, hétméteresekkel veszített el a lengyel Kielcével szemben. Nagy hangsúlyozta, hogy nyár végén új szezont kezdtek, és azóta már sok mérkőzésen vannak túl, amelyek új impulzusokat is jelentettek számukra.



"Véleményem szerint az egyik kritikus pontja a versenysportnak, hogy mindig csak a következő feladatot kell szem előtt tartani. Nagyon közel voltunk a győzelemhez, de abból a mérkőzésből is tanulnunk kell, és ne feledjük, a legjobb gyógymód mindig a győzelem és a jó játék" - nyilatkozta Nagy László.



A magyar-horvát csoportmérkőzés 20.45-kor kezdődik a franciaországi világbajnokság C csoportjában, Rouenban. Az csak a találkozó előtt derül ki, hogy Nagy László pályára léphet-e.