Birkózás

Sastin Mariannára műtét vár, Barka Emese betegeskedik

A jelenlegi két legjobb magyar női birkózó, Sastin Marianna és Barka Emese nem tud együtt készülni a válogatott többi tagjával, mivel előbbi sérüléssel, utóbbi pedig betegséggel küzd. 2017.01.11 14:12 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Gulyás István szövetségi kapitány szerdán arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a 2013-as világbajnok Sastinnak levált a porc a térdében, ami nem új keletű probléma. A szakvezető mindehhez hozzátette, hogy a műtétre pénteken kerül sor, melyet követően legalább hat hét pihenő vár a Vasas sportolójára.



Sastin Marianna a májusi Európa-bajnokságon biztosan nem indul - mondta a szakember. Március vége felé kezdheti majd el a munkát, felesleges lenne kockáztatni a szereplését a kontinensviadalon - tette hozzá.



A nem olimpiai súlycsoportok decemberi, budapesti vb-jén bronzérmes, Európa Játékok-győztes Barka lázas betegséggel küszködik. Esetében problémát jelentett, hogy sokáig az orvosok sem tudták megmondani, mi okozza a problémát.



"Most találtak valamit a tüdején, s antibiotikumos kezelést írtak elő a számára. Abban állapodtunk meg, hogy teljes pihenőt tart, szedi a gyógyszert és kipiheni magát" - mondta másik húzóemberéről Gulyás István.



A szintén stabil válogatottnak számító Dénes Mercédesz ugyancsak műtét előtt áll. Neki a vállával vannak gondjai, az operáció márciusban lesz. Gulyás István információi szerint amennyiben Dénes vállát csak ki kell tisztítani, akkor a beavatkozás után hat hét a felépülési idő, ám ha egyéb helyreállításra is szüksége lesz, akkor fél év kényszerpihenő is várhat rá.