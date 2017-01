Zene

Hat év alatt 30 százalékkal emelkedett a hangversenyek száma

A kormány 2016-ban és 2017-ben 420 millió forinttal támogatja a magyar klasszikus zene nemzetközi hírnevének erősítését, céljuk, hogy az itthon született zenét ne csak itthon, hanem külföldön is népszerűvé tegyék. 2017.01.10 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az elmúlt hat évben 30 százalékkal, 3654-ről évi 4750-re emelkedett a hangversenyek száma, bővült az előadóhelyek, valamint a nemzetközi versenyek köre is - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára az MTI-nek.



Emlékeztetett arra, hogy a kormány 2016-ban és 2017-ben 420 millió forinttal támogatja a magyar klasszikus zene nemzetközi hírnevének erősítését, céljuk, hogy az itthon született zenét ne csak itthon, hanem külföldön is népszerűvé tegyék.



Százmillió forint támogatást kapott például a Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny, melyre három kontinensről érkeztek versenyzők, ugyanekkora összeggel támogatták a Nemzetközi Marton Éva Énekversenyt, és 160 millió forintot szán a kormány a Pécsett 2017 folyamán megrendezendő Nemzetközi Karmesterversenyre és 60 millió forintot fordít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. új közös kezdeményezésére, a Nyári Nemzetközi Akadémia és Fesztiválra. "Elmondhatjuk, hogy Budapest mára a világ zenei fővárosainak egyike" - hangsúlyozta az államtitkár.



Rétvári Bence emellett kiemelte, hogy míg a Zeneakadémia 800 millió forintos, addig a Filharmónia Magyarország 350 millió forintos koncertszervezésre fordítható éves állami támogatásban részesül.



Elmondása szerint az üres adathordozók után szedett jogdíjakból 1,4 milliárd folyt be az Nemzeti Kulturális Alaphoz, ennek elosztását követően a 2016-2017-es évadban 525 millió forint szabad keret jut a Cseh Tamás-programra. A Halmos Béla-program, amelynek célja a népzenei utánpótlás támogatása, a következő évadban összesen 300 millió forintból valósulhat meg.