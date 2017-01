Vízilabda

A hideg víz sem jelentett akadályt Märcz Tamás első összetartásán

2017.01.09 09:46 MTI

A szakvezető az M4 Sport hétfői, Sportreggeli című műsorában elmondta, az ünnepek után még nem tudták megfelelően visszamelegíteni a szolnoki uszoda vizét, amely ennek ellenére 10-15 perces bemelegítés után alkalmas volt az edzések megtartására.



"A célját elérte az összetartás, sőt, többet is kaptam a vártnál. Sok csapatból jött a húsz játékos, többen nagyon régen, vagy még soha nem vízilabdáztak együtt. Fontos volt, hogy engem és a stábomat is minél gyorsan megismerjék a februári Volvo Kupa előtt" - nyilatkozta a december 15-én megválasztott szövetségi kapitány az edzőtáborról, ami csütörtöktől vasárnapig tartott.



Hozzátette, egyszerű taktikai helyzeteket, technikai részleteket gyakoroltak, amelyekben játékosai napról napra előreléptek, és a fizikai felkészültségükkel is elégedett.



A mostani keret tagjain kívül további öt-hat tapasztalt játékosra - például Varga Dánielre, Varga Dénesre, Hosnyánszky Norbertre és Hárai Balázsra - is számít a jövőben, ők már a februári Volvo Kupán is szerepelhetnek.



"Motivált játékosokat szeretnék, akarjanak jönni a válogatottban és menni a világbajnokságra, érezzék benne a kihívást" - mondta a 2017-es magyarországi vizes vb kapcsán Märcz.