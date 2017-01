Labdarúgó NB I

Dél-Koreába igazolt a góllövőlista éllovasa

A székesfehérvári klub honlapjának pénteki közlése szerint a 30 éves támadó szombaton csatlakozik új csapatához.



"Hivatalos formában jelezte, hogy távozni szeretne, miután komoly érdeklődés mutatkozott iránta. Nyáron lejárt volna a szerződése, szerettük volna, ha utána is a Vidit erősíti, ezért az őszi idény után jeleztük, szeretnénk hosszabbítani vele" - mondta Kovács Zoltán, az NB I-ben éllovas Videoton FC sportigazgatója.



Mint kifejtette, az ünnepek alatt érkezett az első dél-koreai ajánlat a játékosért, Kovács ezt követően többször is beszélt a csatárral, aki bár nyitott volt a hosszabbításra, végül amellett döntött, hogy amennyiben a két klub is megállapodik egymással, inkább újra kipróbálná magát külföldön.



A 11-szeres válogatott Feczesin az OTP Bank Liga őszi idényében szerzett nyolc találatával holtversenyben vezeti a góllövőlistát.