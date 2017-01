Vitorlázás

Vendée Globe - Lelassultak az élen haladók

Fotó: AFP

A franciaországi céltól már csak 4400 tengeri mérföldre lévő francia Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) és az őt mintegy 150 mérfölddel követő Alex Thomson (Hugo Boss) a passzátszeles régióban kedvezőbb légmozgásra vár, az elmúlt nap során ugyanis mindketten csupán 170 mérföldet tettek meg, ami a legkevesebb volt a versenyben maradt 18 vitorlásé közül.

Fa Nándor továbbra is a nyolcadik helyen vitorlázik magyar tervezésű és építésű hajójával, a Spirit of Hungaryvel. Hajónaplójának friss bejegyzései szerint az előző éjszakája küzdelmes volt, a reggele és a délelőttje viszont még rosszabban, "borzalmasan" alakult.

"Ha fúj (a szél), nagyon, ha nem, akkor semmi, és azzal is rengeteg a vitorlaállítási munka! Forgolódós, kiszámíthatatlan szelek, erős hullámzással! Nagyon munkás, nagyon kemény ez a környék. Nem is értem hogy hívja a magyar ezt csendes óceánnak, az angol, meg békésnek?" - fogalmazott a Horn-fok felé tartó magyar hajós, akinek a hátránya az éllovassal szemben 4070 mérföld.

Fa Nándor a harmadik Vendée Globe-ján versenyez, amelyen a feladat egyedül egy 60 lábas (18 méter) hajóval, kikötés és külső segítség nélkül körbehajózni a földet. Az 1992/93-as menet során a legjobb nem franciaként ötödik helyen ért célba 128 nap után. A rekordot a francia Francois Gabart tartja, aki a legutóbbi, 2012/13-as kiírást 78 nap 2 óra 16 perces idővel nyerte meg.

A mostani mezőny - kezdetben 29 hajó - november 6-án rajtolt el Franciaországból.