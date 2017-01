Gyász

Elhunyt Tatár István olimpikon futó

Életének 59. évében, hosszú betegség után hétfőn elhunyt Tatár István, aki tagja volt az 1988-as, szöuli olimpián nyolcadik helyen zárt magyar 4x100 méteres futó váltónak. 2017.01.03 11:30 MTI

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) honlapjának hétfői beszámolója megemlékezett róla: Tatár a 4x100 méteres magyar váltó tagjaként az 1987-es, római világbajnokságon, valamint az 1982-es, athéni és az 1986-os, stuttgarti Európa-bajnokságon is hatodik lett.



Tatár István jelenleg is két versenyszámban országos csúcstartó: az 1986-ban futott 4x100 méteres 38.67 másodperces rekordnak, illetve az 1982-ben felállított 4x200 méteres 1:21.73 perces eddigi legjobb magyar eredménynek is részese volt.



Klubja, a Budapesti Honvéd Sportegyesület weboldala kiemeli, az 1958. március 24-én született örökös bajnok - aki egyszer még a legendás Ben Johnsont is legyőzte - sportolóként és szakvezetőként közel negyven évig szolgálta a BHSE-t.