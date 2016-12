Értékelés

Sikeres évet zártak a nem olimpiai sportágak

Senánszky Petra

A nem olimpiai sportágak legnagyobb multisport-eseményén – amelyet Wroclawban rendeznek július 20. és 30. között – búvárúszásban a legjobb az esély az aranyéremre. A nyári uszonyosúszó vb kiemelkedő egyénisége volt Senánszky Petra, aki az 50, 100 és 200 méteres uszonyos gyorsúszásban is világcsúccsal diadalmaskodott. A debreceni „sellőlány” célja Lengyelországban is a győzelem. Rajta kívül Kosina Gergő is világbajnok lett.



Karatésaink közül Tadissi Martial éve volt a 2016-os. A 67 kg-os sportoló a világ- és az Európa-bajnokságon is dobogóra állhatott, vb-ezüstjével kvalifikálta magát Lengyelországba, míg az Eb-ről bronzéremmel térhetett haza.



Forgó Fruzsina is készülhet Wroclawra. A 65 kilós magyar szumós jelentős megpróbáltatások után lett vb-harmadik. „Egy sérülés után 14 kilót kellett ledolgoznom. Roppant nehezen tudtam hozni a súlyomat, kisebb felháborodást keltve teljesen meztelenül mérlegeltem, de sikerült” – emlékezett vissza.



Rekordlétszámban, 18-an utazhatnak aerobikosaink a Világjátékokra. Ehhez a vb-n a selejtezőben az első ötben kellett végezni, ami minden versenyszámban – csoportban, vegyes párosban, aerodance-ben és aerostepben – sikerült, Hegyi Dóra és Bali Dániel duója pedig ezüstérmes lett.

Dr. Mészáros János

A tájékozódási futók 2013 után ismét teljes csapattal vehetnek részt a Világjátékokon. A vb-n a 13 legtöbb pontot szerzett ország küldhet két férfi és két női tájfutót – köztük Magyarország.



Strandkézilabdában a férfi válogatott jutott ki Wroclawba. Bár a nők is negyedikek lettek a margitszigeti világbajnokságon, ám míg ezzel a férfiak kvótához jutottak, a női csapatnak be kellett érnie az elsőszámú tartalék helyével.



Három aranyat nyertek a magyarok a matkópusztai vitorlázó műrepülő vb-n. Az Unlimited elnevezésű csúcskategóriában Tóth Ferenc győzött, és a két csapat versenyszámban is Magyarországé lett a dicsőség.



Dr. Mészáros János, a nem olimpiai sportágak új szervezete, a decemberben megalakult Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke bizakodóan tekint a Világjátékokra: „Örömmel látom, hogy egyre több sportágban veszik komolyan itthon ezt a rangos eseményt. Esély van arra, hogy korábbi eredményeinket felülmúljuk.”

Mindazonáltal nemcsak a Világjátékokból áll az élet a nem olimpiai sportágak háza táján, ahol több kiemelkedő eredmény született 2016-ban.

Idén is halmozták az érmeket a kick-bokszosok. A sportág két Európa-bajnokságán összesen 11 arany-, 7 ezüst- és 3 bronzéremmel gazdagodtak legjobbjaink. Kiemelkedett a csupán 17 éves Veres Roland, aki három szabályrendszerben is kontinensbajnok lett.



Elképesztően lapátoltak a magyarok a maratoni kajak-kenu vb-n: 17 versenyszámból 14-ben nyertek. A 39 éves Csay Renáta páros sikerével minden idők legsikeresebb maratonistája lett: 18 alkalommal bizonyult a földkerekség legjobbjának.



A szófiai szkander világbajnokságon Kőváriné Ivánfi Brigitta bronzérmet szerzett: bal kézzel lett eredményes a 70 kilós mezőnyben. A parasportolók és a masters versenyzők egy aranyat, három ezüstöt és három bronzot szereztek.



A nemzetek horgász világbajnokságán – a finomszerelékes édesvízi horgászat legrangosabb versenyén – 34 válogatott közül idén a magyarok állhattak fel a dobogó tetejére.



Szabó Ágnes a fekvenyomó világbajnokságon nehézsúlyúak között 140 kg-mal fölényesen győzött: 25 kilóval verte a második helyezettet.



A Szupergirls akrobatikus rock and roll csapat a svájci világbajnokságon 19 együttes közül lett első.

Hatvanévesen ért pályafutása csúcsára a sportrepülő Ferinc Vince, aki az angliai ultrakönnyű vb autogyro kategóriájában 17 éves navigátorával, Dobó Mátéval megnyerte a párosok versenyét.



Sporttörténelmi szereplést produkáltak a sárkányhajósok az Európa-bajnokságon. A magyar küldöttség a nemzetek közötti pontversenyben a harmadik helyen végzett, miután a római kontinensviadalon 8 arany-, 9 ezüst- és 11 bronzérmet szerzett.



Hat dobogós helyet ért el a magyar teke válogatott a vb-n. A női U23-as csapat világbajnok lett, míg a felnőttek között Tímár Edina és Kiss Norbert egyéniben, a Karsai László, Sáfrány Anita kettős pedig vegyes párosban nyert ezüstérmet.



Két arannyal gazdagodtak modellezőink a rádió-távirányítású motorcsónak vb-n. Berta András a 3,5 és a 7,5 köbcentiméteres géposztályban is diadalmaskodott.



Csapatbronzéremmel és – Csabai Ferenc révén – egyéni ezüstéremmel zárta a magyar válogatott a Budapesten rendezett iaido Európa-bajnokságot.



Az autósport WTCC sorozatában Michelisz Norbert első szezonját teljesítette a Honda gyári csapatában, és végül a dobogóról egy ponttal lecsúszva negyedik lett. Az ETCC-ben Nagy Norbert harmadikként zárt. A ralikrossz Eb Super 1600-as kategóriában Szabó Krisztián jóvoltából Eb-aranyérmet ünnepelhetett a sportág. Megvédte világbajnoki címét a gokartosok nápolyi döntősorozatában Kancsár Ferenc, aki a DD2-es kategóriában bizonyult a legjobbnak.



2016-ban a maratonúszó Hírességek Csarnokának tagja lett Mányoki Attila, a rendkívüli vállalkozások sikeres teljesítésével hírnevet szerzett zalaegerszegi sportember.