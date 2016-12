Kézilabda-Magyarország

Férfi kézilabda Karácsony Kupa - Tornagyőztes a magyar válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott kilenc góllal legyőzte Csehország csapatát az Érden rendezett Provident Karácsony Kupa felkészülési torna pénteki döntőjében. 2016.12.30 20:30 MTI

Fotó: MTI

A január közepén kezdődő franciaországi világbajnokságra készülő magyar együttesben ezúttal Nagy László is pályára lépett, a MOL-Pick Szeged jobbátlövője, Balogh Zsolt viszont kisebb sérülése miatt a szlovákok elleni elődöntőhöz hasonlóan a finálét is kihagyta.

Eredmény, döntő:

Magyarország-Csehország 34-25 (17-11)

A cseheknek már az ötödik percben időt kellett kérniük, mert a magyarok védekezésben és támadásban is pontosan, hatékonyan kézilabdáztak, és 5-1-re vezettek. Ezt követően kapkodóbbá vált a hazai együttes játéka, az ellenfél 10-9-re felzárkózott, a hajrában azonban ismét kiválóan teljesített a magyar válogatott, így megnyugtató előnyben volt a szünetben.

A második felvonás hasonlóan jól kezdődött a házigazdák szempontjából, így a cseheknek szűk negyedórát követően tízgólos hátrányban időt kellett kérniük (26-16), de a folytatásban sem tudták veszélyeztetni a magabiztos hazai sikert.

A lefújás után Javier Sabaté szövetségi kapitány elmondta, örül, hogy minden szükséges játékelemet gyakorolhatott csapata, amely értékelése szerint jól teljesített a tornán, de még sokat kell dolgoznia a világbajnokságig.

A két együttes 27. egymás elleni mérkőzésén 19. alkalommal győztek a magyarok.