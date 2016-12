Labdarúgás

Dárdai Pál lehet az Év embere Berlinben

A magyar edző "megbízható, kiegyensúlyozott csapatot" csinált a Herthából. A berlini csapat a Bayern München és az RB Leipzig mögött a harmadik helyen áll a Bundesligában. 2016.12.28 11:46

Fotó: AFP

Dárdai Pál lehet az "Év berlinije" 2016-ban - írja a Berliner Morgenpost. A lap a 104.6 RTL rádióval indított közös szavazást, amelyen a Hertha BSC magyar edzője is az esélyesek között van.

A jelöltek között egyházi vezető, sportoló, művész és rendőr is van, a győztest egy szakmai zsűri fogja kiválasztani.

"Megbízható, kiegyensúlyozott csapatot rakott össze a Bundesligában, az együttest az érkezése óta euforikus hangulat övezi" - méltatta a lap Dárdait.

Joggal, hiszen a berlini csapat az idén is nagyszerűen szerepel a Bundesligában, jelenleg a Bayern München és az RB Leipzig mögött a harmadik helyen állnak.