Megalakult a Nemzeti Versenysport Szövetség

Szerdán megalakította önálló köztestületét, a Nemzeti Versenysport Szövetséget (NVESZ) a nem olimpiai sportágak tagozata, amely kedden vált ki a Magyar Olimpiai Bizottságból (MOB). 2016.12.22 01:30 MTI

Az alakuló gyűlésen a 47 tagszervezetből 42 jelent meg. A küldöttek egyhangúlag az egyedüli jelöltként indult Mészáros János ügyvédet, a Magyar Karate Szakszövetség elnökét, a MOB eddig alelnökét, a nem olimpiai sportágak szakmai tagozatának vezetőjét választották meg az NVESZ elnökének. Az általános alelnök Járosi Péter, a sárkányhajó-, míg a szakmai alelnök Galambos Péter, a kick-box szövetég első embere lett.



Az NVESZ megalakulására a sporttörvény novemberi változása miatt volt szükség, amely előírta, hogy a nem olimpiai sportágak érdekképviselete, illetve versenysportjának irányítása 2017 januárjától a MOB-tól az önálló köztestülethez kerül át.



Szabó Tünde sportért felelős államtitkár a közgyűlés előtt bejelentette, hogy a nem olimpiai sportágak idén 380 millió forint állami támogatásban részesültek a sportállamtitkárságtól, s ez az összeg jövőre mintegy 150 millió forinttal emelkedik.



Amint Mészáros János a közgyűlésen elmondta: az NVESZ-nek a biliárdtól a ju jitsuig nemcsak azok a szövetségek a tagjai, amelyek sportága nem szerepel az olimpia műsorán, hanem olyan ötkarikás sportágaké is, amelyeknek érintettek a Világjátékokon, vagy van nem olimpiai szakáguk. Hozzátette: öt olyan sportág - baseball-szoftball, görkorcsolya, hullámszörf, karate, sziklamászás - szövetsége található a tagjaik között, amelyek a tokiói olimpia műsorában is szerepelnek.



"A mai nap történelmi esemény a mi életünkben. A jövőnk sem tűnik rossznak, sőt, Szabó Tünde államtitkár asszony szerint még szebbnek ígérkezik" - jelentette ki az NVESZ elnöke.



Mészáros János nemcsak azért tekint bizakodóan a jövő felé, mert a szövetség 2017-ben az említett 150 millió forintos plusz támogatást kap a wroclawi Világjátékokon való kvalifikációra, a felkészülésre és az azon való részvételre. Azért is optimista, mert jövőre a nem olimpiai sportágak számára is indul egy olyan állami program, amely az utánpótlásedzők nagyobb elismerését szolgálja, illetve a szövetségek közvetlen sportállamtitkársági támogatáshoz juthatnak a hazai rendezésű nemzetközi versenyek szervezéséhez.