Peking 2022

Felkerült az V. kerületi Olimpikonok Falára Liu Shaoang neve

Felkerült az V. kerületi Olimpiai parkban található Olimpikonok Falára Liu Shaoang rövidpályás gyorskorcsolyázó neve, aki februárban Pekingben 500 méteren diadalmaskodott, és ezzel a magyar sport történetének első egyéni téli ötkarikás aranyérmese lett.



Amint arra Budapest Belváros Önkormányzatának pénteki sajtóközleménye emlékeztetett, a kerület vezetése a 2014-re teljeskörűen felújított Olimpiai parkban dicsőségfalat hozott létre az olimpiák magyar aranyérmesei előtt tisztelegve. A téli sportágak közül elsőként 2019-ben a Magyarország történetének első téli ötkarikás aranyérmét 2018-ban megnyert férfi rövidpályás gyorskorcsolya váltó tagjainak neve került fel rá. Annak a csapatnak már tagja volt Liu Shaoang, így már másodszor szerepel a neve az Olimpikonok Falán.



"A kimagasló sportsikerek amellett, hogy elismerésre, tiszteletre és büszkeségre indítanak bennünket, lendületet adnak nekünk a sportoláshoz, mozgáshoz, aktív életmódhoz is. A Belváros ennek is egyértelmű példája" - idézte a közlemény Szentgyörgyvölgyi Péter V. kerületi polgármestert. Elmondta, a park több mint 2000 négyzetméteres játszóterét, valamint futballozásra, kézilabdázásra és kosárlabdázásra is alkalmas pályáit a park körüli futópályával egészítik ki, és ezt hamarosan birtokba is vehetik a sportolni vágyók.



Kiemelte, hogy a 2018-as téli olimpián aratott diadal dicsőségfalának avatásakor még nem volt korcsolyapálya a Belvárosban, azóta azonban ez is megvalósult és a legutóbbi téli szezonban már több ezer kerületi lakos élt az önkormányzat által biztosított ingyenes korcsolyázási lehetőséggel.



A dicsőségfal avatóünnepségén a főszereplő Liu Shaoang mellett csapattársai közül Varnyú Alex, Kónya Zsófia és Jászapáti Petra vett részt, de ott volt Kékesi Márton alpesi síző, valamint Kónya Ádám és Pónya Sára sífutók is.



Liu Shaoang a jövő hétvégén Montrealban sorra kerülő rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságról azt mondta, lelkes, fiatal csapattal utaznak, ez új impulzus mindenki számára, s javarészt a tapasztalatszerzés a cél.



"Én úgy állok oda, hogy nem egy olimpiai bajnok, nem egy világbajnok vagyok, hanem egy olyan versenyző, aki teljesíteni és bizonyítani akar" - mondta a Ferencváros 24 éves olimpiai bajnoka.