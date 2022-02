Olimpia

Peking 2022 - Megérkezett a hó Pekingbe

Nagy havazásra ébredt Peking vasárnap reggel, ami komoly hatással van a téli olimpia közlekedésére is.



A játékok első hetében a fővárosban semmi sem akadályozta az ötkarikás járművek mozgását, nem volt hó, csak hideg.



Vasárnap reggelre viszont teljesen fehérbe borult Peking, a helyiek pedig igyekeznek megtisztítani az utakat, járdákat. Mivel reggel és délelőtt folyamatosan havazik, így nincs könnyű dolguk. Az olimpiai központba közlekedő buszok közel félórás késéssel járnak, minden lelassult. A takarító járművek megállás nélkül járják az olimpiai helyszínek közötti utakat, de így is a megszokott időhöz képest - főleg ha át kell szállni - előfordulhatnak egyórás csúszások is.