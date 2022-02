Olimpia

Peking 2022 - Liu Shaoang 4., Liu Shaolin 6. lett 1500 méteren

Liu Shaoang negyedik, Liu Shaolin Sándor pedig hatodik lett a rövidpályás gyorskorcsolyázók férfi 1500 méteres számában a pekingi téli olimpia szerdai napján. 2022.02.09 14:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A két Liu - akik a vegyesváltóval már szereztek bronzérmet szombaton, Liu Shaoang pedig 1000-en is harmadik volt - az A döntőben összekerült három a dél-koreaival, Li Dzsune Szeóval, a világbajnok és olimpiai ezüstérmes Hvang Te Honnal és Park Dzsang Hjukkal, továbbá az olimpiai, világ- és Európa-bajnok, vk-második, orosz Szemjon Jelisztratovval, a vb-negyedik kanadai Steven Dubois-val, a brit Farrel Treacyvel, a kazah Adil Galihmetovval és az olasz Yuri Confortolával.



A továbbjuttatások miatt rekordot jelentő tíz versenyző várta a rajtot. A bemutatásnál a Liu fivérek nagy tapsot kaptak.



A tömegben az első sorban rajtolt a két magyar, eleinte vezettek is, majd fokozatosan csúsztak vissza, voltak a 3-4., majd 5-6. pozícióban is, a hajrát pedig a 4-5. helyen kezdték. Az élen Hvang diktálta az iramot Dubois előtt, ráadásul jól összedolgoztak, tempójukat még Jelisztratov bírta, mögötte viszont kissé leszakadtak a magyarok. Az élcsoport végül ebben a sorrendben végzett a dobogós helyeken.



Mögöttük jött be Liu Shaoang negyedikként, Li pedig megelőzte az 1000 méteres döntőben kizárt, friss olimpiai csúcstartó Liu Shaolint, akinek négy évvel ezelőtti ötödik helye után így meg kellett elégednie a hatodikkal.



A finálé a hatalmas létszám ellenére meglepően nyugodt volt, nem nagyon kellett videóznia a zsűrinek, amely nem is büntetett meg senkit.



A világkupában 17. Krueger - aki amerikai színekben négy éve 1000-en ezüstérmes volt, két napja viszont a negyeddöntőből kizárták és 14. lett - az orosz Gyenyisz Ajrapetjan, a holland Sven Roes, a belga Stijn Desmet, a japán Josinaga Kazuki és a lett Rienis Berzins ellen futotta a hatfős B finálét. A magyar versenyző eleinte hátul haladt, majd hirtelen felment másodiknak. A többiek egyesével visszaelőzték, így megint ötödik lett, de remek hajrával előbb a harmadik, majd az első helyre ért fel, így 2:18.059 perccel megnyerte a kisdöntőt, összesítésben pedig a 11. lett.



Eredmények:

férfi 1500 méter, olimpiai bajnok:

Hvang Te Hon (Koreai Köztársaság) 2:09.219 perc

2. Steven Dubois (Kanada)2:09.254

3. Szemjon Jelisztratov (Orosz Olimpiai Bizottság) 2:09.267

4. Liu Shaoang (Magyarország) 2:09.409

...6. Liu Shaolin Sándor (Magyarország) 2:09.953

...11. Krueger John-Henry (Magyarország) - B döntő 1. hely