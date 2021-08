Tokió

Paralimpia 2020 - Konkoly Zsófia hatodik 100 méteres hátúszásban

A 19 éves pécsi versenyző - akinek nem fejlődött ki rendesen a jobb karja - szerdán ezüstérmet szerzett 400 méter gyorson, vasárnap pedig ötödik lett a sérültségi besorolás alapján 34 pontos 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként.



A 100 méter hát délelőtti előcsatározásai során futamában harmadikként csapott be, 1:14.84 perces eredménye összességében a hetedik volt.



A délutáni döntőben az 1-es pályán úszott, jól kezdett, az első hosszon szinte végig ötödikként tempózott, aztán hatodikként fordult. Ezt a pozícióját a második ötvenen meg tudta őrizni, 1:14.38-cal végzett úgy, hogy közel volt a negyedik hely megszerzéséhez.



"Már annak is nagyon örültem, hogy bejutottam a döntőbe, ahol annyi volt a célom, hogy szerettem volna a délelőtti időeredményemen javítani, ami sikerült is, ráadásul pontszerző helyezéssel - nyilatkozott Konkoly Zsófia. - Bevallom, a hátat azért kevésbé szeretem, talán mert nem megy annyira, legalábbis a gyorshoz és a pillangóhoz képest biztosan kevésbé vagyok jó benne. Még nem érzem annyira az én versenyszámomnak, de remélem, ez változni fog a jövőben" - folytatta, hozzátéve, hogy nagyon elégedett a két első egyéni számában nyújtott teljesítményével.



Konkoly Zsófia a későbbiekben 100 méter gyorson, 200 méter vegyesen és 100 méter pillangón indul Tokióban.



Győzött az amerikai Hannah Aspden (1:09.22), második lett a spanyol Nuria Marques Soto (1:10.26), a harmadik helyen pedig az új-zélandi Sophie Pascoe (1:11.15) ért célba.