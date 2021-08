Olimpia-Tokió2020

Tokió 2020 - A hatszoros aranyérmes Kozák Danuta Magyarország legeredményesebb női olimpikonja

Hüttner Csaba, a magyar kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya boldogan értékelte a csapat tokiói szereplését azt követően, hogy a sportági küldöttség nagyszerű teljesítményt nyújtva három arany-, két ezüst- és egy bronzérmet nyert, ezzel az éremtáblázat élén végzett.



"Azt gondolom, ha hat érmet szerez a válogatott az olimpián, akkor maximálisan elégedettek lehetünk - nyilatkozott az MTI-nek az 50 éves szakember. - Nagyon boldog vagyok, ezzel együtt nagyon szerettem volna, ha a kenus lányok (Balla Virág és Takács Kincső) érmet szereznek, de szerintem Nádas Bence és Kopasz Bálint párosában is benne volt a dobogó, ahogy az éremről ugyancsak lemaradt Csizmadia Kolosban is, aki rengeteget dolgozott. Ezeket a negyedik-ötödik helyeket nehéz feldolgozni, de összességében a csapat megmutatta az erejét."



Kiemelte: 50 olimpiai pontot szereztek és jelenleg az ő versenyzőjük, az immár hatszoros aranyérmes Kozák Danuta Magyarország legeredményesebb női olimpikonja. Emellett magyar szempontból az egész tokiói játékok egyik legeredményesebb versenyzője lett az egy-egy aranyat és ezüstöt gyűjtő Csipes Tamara.

"Ha tehát az összképet nézem, akkor maximálisan elégedett vagyok, de sajnálom azokat a versenyzőket, akik nüanszokkal lemaradtak az éremről" - fogalmazott.



A korábbi világ- és Európa-bajnok kenus, akinek az volt az első olimpiája szövetségi kapitányként, azt mondta, számított a férfi kajakosok jó szereplésére, a K-1 1000 méteren győztes Kopasz Bálintban és a K-1 200 méteren első Tótka Sándorban is nagyon bízott.



"A férfi kajakpáros is extrát nyújtott, a négyes is bejutott a döntőbe, azt gondolom, hogy ez parádés szereplés ettől a szakágtól. Az egyes számokban pedig Varga Ádámmal összesen három versenyzőnk állhatott a dobogón, szerintem ez párját ritkítja" - fogalmazott.



Hozzátette: női kajakban lehetett volna még ennél is jobb a szereplés.



"Ha Kozák Danutának jobban sikerül az átállás, ha az első döntős napon nincs az az irgalmatlan hátszél, ami nem kedvezett nekünk, akkor ez még szebb is lehetett volna. De egy olimpián vagyunk. Az új-zélandi Lisa Carrington nagyon jó volt, három számban is nyert, de mi örülünk az egyetlen aranyérmünknek, amely egyúttal négy, mert csapathajóban született" - mondta Hüttner Csaba.



A férfi kenusokról szólva a kapitány azt mondta, Fejes Dánielt betegség hátráltatta, Adolf Balázs pedig alig maradt le a döntőről egyesben, szerinte mindkét "gyerekben" nagyon sok van, fiatalok még és a jövőben meg fogják mutatni, hogy mit tudnak.