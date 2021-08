Olimpia-Tokió2020

Női vízilabda - Bronzérmes a női vízilabda-válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott megszerezte a harmadik helyet szombaton a tokiói olimpián, miután 11-9-re legyőzte az orosz csapatot, és ezzel első olimpiai érmét nyerte.



A női válogatott a legutóbbi három olimpián mindig a negyedik helyen végzett, Rióban éppen az oroszoktól kapott ki a bronzmeccsen.



Női vízilabdatorna, a 3. helyért:

Magyarország-Orosz olimpiai csapat 11-9 (2-2, 5-3, 0-3, 4-1)

Tacumi Vízilabdaközpont, zárt kapus



gólszerzők: Vályi 3, Keszthelyi 2, Rybanska, Garda, Szücs, Gurisatti, Illés, Magyari 1-1, illetve Glizina, Szimanovics, Prokofjeva 2-2, Vahitova, Szerzsantova, Timofejeva 1-1



gól/ötméteres: 0/0, illetve 1/1



gól/emberelőny: 6/11, illetve 4/11



Orosz olimpiai csapat:

Karnauh - Prokofjeva, Karimova, Timofejeva, Szoboljeva, Ivanova, Glizina - cserék: Berszneva, Vahitova, Szerzsantova, Szimanovics, Ivanova



Magyarország:

Magyari - Szilágyi, Vályi, Rybanska, Parkes, Keszthelyi, Garda - cserék: Gyöngyössy, Illés, Gurisatti, Leimeter, Szücs

A csoportmeccsek nyitányán 10-10-es döntetlent játszott a két csapat. Az oroszok az amerikaiaktól, míg a magyarok a spanyoloktól kaptak ki az elődöntőben. Biró Attila szövetségi kapitány ezúttal is egy kapust nevezett a találkozóra.



A magyar csapat hozta el a ráúszásnál a labdát - eddig az ilyen párharcok 96 százalékát megnyerte a játékokon - és az első támadásból Rybanska révén meg is szerezte a vezetést. Glizina egyenlített, Vahitova emberelőnyös gólját követően pedig Keszthelyi megpattanó lövése talált utat a hálóba. Illés fórban a kapufára lőtt, majd mindkét oldalon kimaradtak az emberelőnyös helyzetek (2-2).



A második negyedben Garda ismét Bíró Attila együttesét juttatta vezetéshez, sőt, mivel az oroszok két fórt is elpuskáztak, Vályi góljával kétgólos lett az előny. Szimanovics szépített, amire Keszthelyi válaszolt. Vályi értékesítette az újabb fórt, így már három volt a különbség, ami maradt is egy Szimanovics-Szücs gólváltást követően, de a játékrész vége előtt Glizina faragott a hátrányból (7-5).



A harmadik szakaszt Prokofjeva - aki az első orosz-magyaron négyszer volt eredményes - ötméteresből szerzett gólja nyitotta, majd ugyanő ejtett a kapuba a kihagyott magyar helyzetek után. Szerzsantova fórból volt eredményes, így a háromgólos előnyből egygólos hátrány lett. A negyed magyar gól nélkül zárult (7-8).



Az utolsó játékrész elején Vályi egyenlített, aztán Gurisatti fórból visszavette a vezetést. Nem sokáig, mert Timofejeva jól fejezett be egy előnyös szituációt. Hasonló helyzetből Illés talált be Bíró Attila időkérése után. Már egy percen belül a magyar válogatott támadhatott és a kapitány ismét időt kért. Az akciót nem sikerült végigvinni, de nem sokkal később Magyari Alda előbb védett, majd az üres kapuba lőtt, mivel az orosz kapus előreúszott támadni (11-9).