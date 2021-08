Olimpia

Tokió 2020 - Elek Gábor: többet kaptam, mint amit vártam

Elek Gábor szövetségi kapitány többet kapott, mint amit várt a magyar női kézilabda-válogatottól a norvégok ellen szerdán elszenvedett 26-22-es vereség alkalmával a tokiói olimpia negyeddöntőjében.

"Rettegtem attól, hogy a fizikai állapotunk nem lesz megfelelő, az végzetes lett volna a norvégok ellen, ezt már megtanultuk a korábbi meccseinken. Az első félidőben brutálisan jól védekeztünk, a 12 kapott gól mindent elmond, de csodák nincsenek. Fizikálisan elfogytunk" - mondta a szakvezető, aki szerint a hajrában kihagyott ziccerek már a fáradtság számlájára írhatók, mert "elsőként a fejből fogy el az oxigén".



Elek szerint amíg játékosai bírták, addig volt esély, utána már nem. Kifejtette, hogy mennyiségben nem voltak elegen és ezen a helyzeten csak rontott Klujber Katrin, aki a svédek elleni utolsó mérkőzésen "összeszedett" sérülése miatt egy pár perc után jelezte, hogy nem tud játszani.



"Sokat fejlődtünk, szép utazás volt, ezt kell most tovább vinni. személy szerint is sokat kaptam ettől a másfél évtől" - értékelte összességében az ötkarikás szereplést Elek Gábor, aki elárulta, már rég megvan a döntés arról, hogy folytatja-e a munkát szakvezetőként, de hozzátette, ez még nem publikus. - "Átlövésekben és gyorsaságban fejlődni kell, de ezek nem ördöngös dolgok".



A négygólos beálló, Bordás Réka arról beszélt, úgy mentek ki a pályára, hogy élvezzék a meccs minden pillanatát és kifejezetten örül, hogy eredményes játékkal tudta segíteni a csapatot. Szerinte az döntötte el a mérkőzést, hogy elfáradtak, illetve a rivális klasszis kapusa, Katrin Lunde nagyszerűen védett.



"A végjátékot elrontottuk a rossz lövésekkel és labdaeladásokkal. A végére kijött a norvégok rutinja. Amilyen rosszul, három vereséggel kezdtük ezt az olimpiát, ahhoz képest jó ez a hetedik hely" - értékelt Schatzl Nadine.



"Nagyon akartuk ezt a mai sikert. Bebizonyítottuk, hogy a norvégok sem verhetetlenek. Szép élmény volt az első olimpiai szereplésem, de azért csalódott is vagyok, mert ha így játszunk Brazília ellen is, akkor ma nem Norvégia az ellenfelünk, és akkor meggyőződésem, hogy négy közé jutunk" - mondta a 31 éves Szöllősi-Zácsik Szandra, aki bízik benne, hogy lesz még alkalma ötkarikás játékokon szerepelni.



A magyar női kézilabda-válogatott a hetedik helyen zárta a tokiói olimpiát.