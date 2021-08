Olimpia

Tokió 2020 - Berecz Zsombor ezüstérmes

A Finndingiben szereplő Berecz Zsombor ezüstérmet szerzett kedden a tokiói olimpián. Ez a magyar vitorlázás második ötkarikás medálja, az elsőt a Detre testvérek szerezték, akik az 1980-as, moszkvai játékokon a harmadik helyen végeztek Repülőhollandiban.



Az Enosima Jachtkikötőben - a fővárostól egyórányira fekvő üdülőhelyen - ideális időjárás mellett szállhattak vízre a hajósok. A világ- és Európa-bajnok magyar vitorlázó tíz futam után a második helyen jutott be a dupla szorzós éremversenybe, ahol a legjobb tíz szerepelt. Berecz hátránya kilenc helyezési pont volt az éllovas és címvédő brit Giles Scott-tal szemben, előnye pedig két pont a harmadik spanyol Joan Cardona előtt.



A rajt előtti nagy helyezkedésből Scott jött ki a legrosszabbul, mivel átcsúszott a vonalon, így újra kellett rajtolnia. Ezt kihasználva Berecz, Cardona és a holland Nicholas Heiner elhúzott tőle. A nyitó szakaszban az ausztrál Jake Lilley vezetett, de ő nem szólhatott bele az érmek sorsába, mögötte a 35 éves magyar vitorlázó kezdett előnybe kerülni közvetlen vetélytársaival szemben. Ahogy szétrázódott a mezőny, az ausztrál és Berecz már tisztán vezetett, viszont Scott is felkapaszkodott az üldözők közé. A bójavételnél az új-zélandi Junior Josh jött fel harmadiknak, Cardona hatodik, Scott hetedik volt.



A következő szakaszban Berecz egy ideig átvette a vezetést, de a fordulónál megint Lilley volt az első. Scott egy helyet előrelépett, Cardona viszont visszaesett a kilencedikre. A magyar hajós továbbra is remek tempóban haladt, ismét az élre tört, ausztrál ellenfelével előzgették egymást. Az utolsó szakaszra Berecz megint másodikként fordult, Scott tartotta hatodik helyét, ami neki aranyat jelentett.



Berecz nagy hajrát nyitott, megnyerte a futamot, innentől csak brit ellenfelére kellett figyelnie. Scott bejött negyediknek, ami számára címvédést, egyben magyar ezüstöt és spanyol bronzot - Cardona hatodik lett - jelentett. A dobogósok a vízbe ugorva, majd egy vitorláson összeölelkezve ünnepeltek.



Ez volt a hetedik magyar futamgyőzelem az olimpiák történetében, a második, amelyet Berecz szerzett.



Berecz Zsombor negyedik olimpiáján szerepelt, Pekingben és Londonban még Laser Standardban indult, utána ült át a nagyobb fizikai kihívást jelentő Finndingibe. Rióban az utolsó futamban maradt le az éremversenyről, és a 12. helyen végzett.



Tokióban a négyszeres világbajnok brit Giles Scott folytatta a brit hegemóniát, a 2000-es sydneyi játékok óta más ország nem tudott olimpiát nyerni Finndingiben és a közeljövőben nem is fog. Ez volt ugyanis a hajóosztály - egyelőre - utolsó ötkarikás szereplése, mivel kikerült a 2024-es, párizsi játékok programjából.



férfiak, Finndingi, olimpiai bajnok:

Giles Scott (Nagy-Britannia) 36 helyezési pont

2. BERECZ ZSOMBOR 39

3. Joan Mendez Cardona (Spanyolország) 51