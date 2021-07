Tokió 2020

Cseh edzője szerint Magyarország egyik legnagyobb sportembere búcsúzott

Cseh László edzője, Plagányi Zsolt szerint nem csupán egy nagyszerű úszó, hanem Magyarország egyik legnagyobb sportembere fejezte be a pályafutását a tokiói olimpián. 2021.07.30 07:55 MTI

"Nem véletlenül választották meg a legjobb olyan úszónak, aki nem nyert olimpiát. Mindig megbízhatóan teljesített" - méltatta tanítványát Plagányi Zsolt, aki az általános iskola alsó tagozatában is foglalkozott a legendás úszóval, majd felnőttként 2014-ben vette át a szakmai munkájának irányítását.



A szakember az MTI érdeklődésére elárulta, már az első benyomása az volt a hétéves Cseh Lászlóról, hogy "marha ügyes és kiváló minőségű izomzattal rendelkezik". Elmesélése alapján már gyerekként sokszor vissza kellett fogni őt, a tehetséges úszóra Kiss László korábbi szövetségi kapitány figyelmét is felhívta.



"Az a legfontosabb, hogy neki is jó lezárás volt ez az olimpia, mert élvezte. A technikája még mindig kiváló, a mozgása harmonikus, az első száz métere továbbra is világszínvonalú, de fizikálisan már vannak jobbak nála. A felkészítésében a pandémia miatti leállást követő újraindítás volt a legnehezebb" - mondta Cseh László utolsó versenyével kapcsolatban a tréner, aki szerint nehéz ezt a kapcsolatot lezárni, hiányozni fog a csapatából, mivel Cseh állandóan tanácsokkal segítette a társait.



Plagányi hozzátette, próbálja rávenni a kétszeres világbajnokot, hogy a segítője legyen, de egyelőre "a pecázás fontosabb" számára. Azt kérte tőle, hogy azért vigyázzon a súlyára.



"Megbízható, küzdőképes, következetes, céltudatos" - jellemezte Cseh Lászlót a mestere, aki bátran példaképként állítja minden gyerek elé. Plagányi szerint nagy megtiszteltetés volt, hogy 2014-ben neki szavazott bizalmat Cseh László az édesapjával együtt, és úgy gondolja, rászolgált erre, mert a 2005-ös első vb-címe után tíz évvel ismét sikerült csúcsra juttatnia, amikor Kazanyban diadalmaskodott 200 méter pillangón.



A mostani játékok egyik magyar zászlóvivője ötödik olimpiáján szerepelt, tizedik egyéni döntőjét úszta, kiemelkedő pályafutását pedig többek között a két világbajnoki cím, továbbá hat ötkarikás és 13 vb-érem fémjelzi.