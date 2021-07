Tokió 2020

Orbán üzent Hosszú Katinkának: 'Egyszer bajnok, mindig bajnok'

A címvédő és világcsúcstartó Hosszú Katinka a hetedik helyen végzett 200 méter vegyesen. 2021.07.28 17:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint ismeretes, komoly indulatokat váltott ki az interneten Hosszú Katinka azzal, hogy miután 400 méter vegyesen, és a 200 méter vegyesen is csak tőle erősen közepesnek számító 2:10,22 perccel, hetedikként préselte be magát a döntőbe, a 200 méter pillangótól - Rió után ismét - visszalépett.



Hosszú Katinka az eredményei után egy posztban megköszönte a támogatást, és úgy fogalmazott, hogy ugyanolyan méltósággal veszi a vereséget, mint az elért csillogóbb sikereit.



A bejegyzéshez Orbán Viktor is hozzászólt: "Egyszer bajnok, mindig bajnok. Akinek a tiszteletére egy olimpián egyszer is fölvonták a nemzeti lobogót, mindig a mi hősünk marad" - írta a miniszterelnök.