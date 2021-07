Olimpia

Tokió 2020 - Vadnai Jonatánt elkülönítették, koronavírus-fertőzöttel kerülhetett kapcsolatba

Koronavírus-fertőzöttel kerülhetett kapcsolatba, ezért elkülönítették a csapattól Vadnai Jonatánt, aki testvére, a Laser Standardban induló Vadnai Benjámin segítőjeként utazott ki a tokiói olimpiára - közölte a Magyar Vitorlás Szövetség főtitkára szerdán az MTI-vel.



Holczhauser András elmondta: Vadnai Jonatán utazása során kerülhetett kapcsolatba egy koronavírus-fertőzöttel, ezért elkülönítették a csapattól, külön szobába költöztették, és a kikötőbe is elkülönítve szállítják.



A főtitkár tájékoztatása szerint Vadnai Jonatán be van oltva koronavírus ellen, valamint a kedden elvégzett PCR-tesztje is negatív lett.



Vadnai Benjamin második olimpiáján vesz részt, miután megnyerte a válogatót a szintén többszörös korosztályos világ- és Európa-bajnoki érmes testvérével szemben. A Laser Standard osztály versenyei hétfőn kezdődnek.